نقيب الموسيقيين اللبنانيين يكشف حقيقة تدهور حالة فيروز الصحية

كشف نقيب الموسيقيين اللبنانيين فريد بوسعيد في تصريح لـ«إرم نيوز» أن الفنانة تمر بمرحلة نفسية صعبة عقب وفاة نجلها هلي ، مؤكدًا أن ما يُتداول عن تدهور حالتها الصحية أو نقلها إلى المستشفى غير صحيح.



وأوضح بوسعيد أن تعيش صدمة إنسانية قاسية نتيجة فقدانها اثنين من أبنائها خلال فترة زمنية قصيرة، بعد رحيل هلي، وقبل ذلك وفاة نجلهـا قبل ستة أشهر، مشددًا على أن ما تعانيه يندرج في الإطار النفسي لا الصحي، وأنها تقيم حاليًا برفقة ابنتها .

وكانت جنازة هلي قد أُقيمت السبت الماضي بحضور العائلة وعدد محدود من المقربين، حيث بدت فيروز متأثرة بشدة أثناء تلقيها التعازي، في عكس حجم العلاقة الخاصة التي جمعتها بنجلها الذي عاش بعيدًا عن الأضواء بسبب ظروفه الصحية.

وبحسب معلومات متداولة، دُفن جثمان هلي إلى جانب شقيقه زياد في مدفن خاص داخل حديقة فيروز في منطقة ، تنفيذًا لوصيتها.

يُذكر أن هلي هو الابن الثالث الذي تفقده فيروز، بعد وفاة زياد، وقبلهم ابنتها ليال التي رحلت عام 1988، لتبقى الابنة الوحيدة على قيد الحياة.