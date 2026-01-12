عاجل
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
سلاف فواخرجي تنتقد خطاب الإهانة: كل المخلوقات سواسية في الخلق
سلاف فواخرجي تنتقد خطاب الإهانة: كل المخلوقات سواسية في الخلق
سلاف فواخرجي تنتقد خطاب الإهانة: كل المخلوقات سواسية في الخلق

2026-01-12 | 04:14
سلاف فواخرجي تنتقد خطاب الإهانة: كل المخلوقات سواسية في الخلق
سلاف فواخرجي تنتقد خطاب الإهانة: كل المخلوقات سواسية في الخلق

أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد منشور مطوّل تساءلت فيه عن أسباب استخدام أوصاف حيوانية، ولا سيما “الخنازير”، كأداة للشتيمة بحق سوريين، معتبرةً أن هذا الخطاب يمسّ بالإنسانية قبل أي شيء آخر.

وفي طرحٍ فلسفي وإنساني، سألت فواخرجي عمّا إذا كان السوريون يُنظر إليهم كبشر أم كحيوانات، أم أن المشكلة تكمن في وهمٍ أخلاقي يبرّر الإهانة والتجريد من الكرامة. وذهبت أبعد من ذلك، متوقفةً عند فكرة الخلق، معتبرةً أن الخالق واحد لكل المخلوقات، وأن النص القرآني يؤكد شمول الرزق الإلهي لكل من يدب على الأرض، بما فيهم الإنسان.

وانتقدت فواخرجي بشدة استخدام أسماء الحيوانات كشتائم، معتبرةً أن الحيوانات، بحسب وصفها، لا تقتل إلا من أجل البقاء، في حين أن الإنسان قد يقتل بدافع المتعة أو الكراهية، رغم تميّزه بالعقل. واعتبرت أن الفطرة التي خُلقت عليها الحيوانات يغلب عليها الرحمة، مقارنة بسلوكيات بشرية فقدت بوصلتها الأخلاقية.

وختمت فواخرجي منشورها برسالة سلام لكل المخلوقات التي تشارك الإنسان الأرض والماء والهواء، حتى المفترسة منها، مؤكدةً أن الله بريء من أفعال القتل والإهانة التي تُرتكب باسمه أو تُبرَّر بخطاب ديني أو أخلاقي زائف.

ماهر صليبي يكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي للممثل السوري سليم صبري
ماهر صليبي يكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي للممثل السوري سليم صبري

طمأن الفنان السوري ماهر صليبي الجمهور على الوضع الصحي لحماه الفنان القدير سليم صبري، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية حول تعرضه لأزمة صحية استدعت بقاءه في المنزل، ما أثار قلق محبيه ومتابعيه في سوريا والعالم العربي.

ماهر صليبي يكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي للممثل السوري سليم صبري

طمأن الفنان السوري ماهر صليبي الجمهور على الوضع الصحي لحماه الفنان القدير سليم صبري، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية حول تعرضه لأزمة صحية استدعت بقاءه في المنزل، ما أثار قلق محبيه ومتابعيه في سوريا والعالم العربي.

ترقب واسع بعد الكشف الأول عن ملامح دور كاريس بشار في بسبعة أرواح
ترقب واسع بعد الكشف الأول عن ملامح دور كاريس بشار في بسبعة أرواح

كُشف للمرة الأولى عن ملامح شخصية الفنانة السورية كاريس بشار ضمن مسلسل بسبعة أرواح، أحد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان 2026، والذي يُعد من أهم مسلسلات المشرق العربي والأعمال العربية المشتركة.

ترقب واسع بعد الكشف الأول عن ملامح دور كاريس بشار في بسبعة أرواح

كُشف للمرة الأولى عن ملامح شخصية الفنانة السورية كاريس بشار ضمن مسلسل بسبعة أرواح، أحد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان 2026، والذي يُعد من أهم مسلسلات المشرق العربي والأعمال العربية المشتركة.

نادين خوري بضيافة نيشان .. جرأة بلا سقف واعترافات تُقال للمرة الأولى
نادين خوري بضيافة نيشان .. جرأة بلا سقف واعترافات تُقال للمرة الأولى

حلقة مختلفة بنبرة أعلى من المعتاد، يتستضيف فيها الإعلامي اللبناني نيشان ضمن برنامج Neshan X الممثلة السورية نادين خوري، في مواجهة صريحة بلا تجميل ولا مجاملات.

نادين خوري بضيافة نيشان .. جرأة بلا سقف واعترافات تُقال للمرة الأولى

حلقة مختلفة بنبرة أعلى من المعتاد، يتستضيف فيها الإعلامي اللبناني نيشان ضمن برنامج Neshan X الممثلة السورية نادين خوري، في مواجهة صريحة بلا تجميل ولا مجاملات.

