سلاف فواخرجي تنتقد خطاب الإهانة: كل المخلوقات سواسية في الخلق

أثارت الفنانة تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد منشور مطوّل تساءلت فيه عن أسباب استخدام أوصاف حيوانية، ولا سيما “الخنازير”، كأداة للشتيمة بحق سوريين، معتبرةً أن هذا الخطاب يمسّ بالإنسانية قبل أي شيء آخر.



وفي طرحٍ فلسفي وإنساني، سألت فواخرجي عمّا إذا كان السوريون يُنظر إليهم كبشر أم كحيوانات، أم أن المشكلة تكمن في وهمٍ أخلاقي يبرّر الإهانة والتجريد من الكرامة. وذهبت أبعد من ذلك، متوقفةً عند فكرة الخلق، معتبرةً أن الخالق واحد لكل المخلوقات، وأن النص القرآني يؤكد شمول الرزق الإلهي لكل من يدب على ، بما فيهم الإنسان.



وانتقدت فواخرجي بشدة استخدام أسماء الحيوانات كشتائم، معتبرةً أن الحيوانات، بحسب وصفها، لا تقتل إلا من أجل البقاء، في حين أن الإنسان قد يقتل بدافع المتعة أو الكراهية، رغم تميّزه بالعقل. واعتبرت أن الفطرة التي خُلقت عليها الحيوانات يغلب عليها ، مقارنة بسلوكيات بشرية فقدت بوصلتها الأخلاقية.



وختمت فواخرجي منشورها برسالة سلام لكل المخلوقات التي تشارك الإنسان الأرض والماء والهواء، حتى المفترسة منها، مؤكدةً أن بريء من أفعال القتل والإهانة التي تُرتكب باسمه أو تُبرَّر بخطاب ديني أو أخلاقي زائف.