شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم المتاجرين بأزمتها وتامر حسين يطالب بتدخل الدولة لرعايتها

خرج شقيق الفنانة عن صمته للرد على ما يُتداول أخيرًا حول حالتها الصحية، موجّهًا رسالة حازمة عبر حسابه على دعا فيها إلى وقف الزج شقيقته وتركها بعيدًا عن الضغوط والتأويلات.

وأكد أن من يقفون إلى جانب حاليًا هم أشخاص مقرّبون منها منذ سنوات طويلة، تجمعهم بها علاقة ثقة وعِشرة، ولهم مسيرة مهنية ناجحة تشهد على إخلاصهم، معتبرًا أن الهجوم عليهم غير مبرر. وشدد على أن هناك أطرافًا معروفة لا تريد لها التعافي أو تلقي الدعم الحقيقي، داعيًا الجمهور إلى تركها وشأنها وعدم التدخل في حياتها الخاصة.



في المقابل، طالب الشاعر تامر بتدخل رسمي من الدولة لتأمين رعاية طبية متكاملة لشيرين، مؤكدًا عبر حسابه على منصة إكس أن مصلحتها تقتضي خضوعها لرعاية مستمرة وتحت إشراف لفترة كافية، بعيدًا عن أي ضغوط أو اجتهادات شخصية، مشددًا على أن تعافيها الكامل مرهون بإرادتها أولًا ودعم الدولة.