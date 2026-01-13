شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم المتاجرين بأزمتها وتامر حسين يطالب بتدخل الدولة لرعايتها

وأكد محمد عبد الوهاب
أن من يقفون إلى جانب شيرين
حاليًا هم أشخاص مقرّبون منها منذ سنوات طويلة، تجمعهم بها علاقة ثقة وعِشرة، ولهم مسيرة مهنية ناجحة تشهد على إخلاصهم، معتبرًا أن الهجوم عليهم غير مبرر. وشدد على أن هناك أطرافًا معروفة لا تريد لها التعافي أو تلقي الدعم الحقيقي، داعيًا الجمهور إلى تركها وشأنها وعدم التدخل في حياتها الخاصة.
في المقابل، طالب الشاعر تامر حسين
بتدخل رسمي من الدولة لتأمين رعاية طبية متكاملة لشيرين، مؤكدًا عبر حسابه على منصة إكس أن مصلحتها تقتضي خضوعها لرعاية مستمرة وتحت إشراف مؤسسات الدولة
لفترة كافية، بعيدًا عن أي ضغوط أو اجتهادات شخصية، مشددًا على أن تعافيها الكامل مرهون بإرادتها أولًا ودعم الدولة.