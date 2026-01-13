قرار قضائي جديد بحق احمد عز في قضية النفقة المقدمة من زينة

وجاء هذا الحكم بعد قبول محكمة مستأنف الأسرة المقدم من على الحكم الصادر سابقًا عن محكمة أسرة ، والذي كان قد ألزمه بدفع 80 ألف جنيه شهريًا كنفقة شاملة لطفلَيْه التوأم من الفنانة زينة.

وقررت المحكمة تخفيض قيمة النفقة الشهرية إلى 60 ألف جنيه، مع الإبقاء على إلزام الفنان بسداد أجرة الخدم بشكل منفصل، معتبرة أن هذا البند يُعد مستقلاً عن النفقة الأساسية ولا يدخل ضمن قيمتها.

وبذلك، أنهت المحكمة الجدل القانوني القائم حول قيمة النفقة وأجرة الخدم، مؤكدة في حيثياتها مراعاة التوازن بين التزامات الأب ومتطلبات المعيشة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.