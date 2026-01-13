رسالة حاسمة من عمرو أديب بشأن شيرين عبد الوهاب

وقال عمرو في تصريح واضح وحاسم إن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن لا يحتوي على أي معلومة صحيحة، مؤكدًا أن المتداولة عبر بعض ومنصات التواصل الاجتماعي لا تقوم على أسس دقيقة أو معلومات مؤكدة.

وأوضح أن ما يُنشر حاليًا لا يتوافق مع المعطيات الحقيقية المتوافرة حول وضع الفنانة، مشيرًا إلى أن بعض المقربين منها تحدثوا عن تفاصيل معقدة تتعلق بظروفها الراهنة، إلا أن هذه التفاصيل لا يمكن تداولها أو نشرها دون الرجوع إلى مصادر رسمية أو موثوقة. كما لفت إلى أن موقعًا إخباريًا قام بنشر خبر غير دقيق، قبل أن تتناقله مواقع أخرى من دون التحقق من صحته.

وكانت تقارير صحفية قد انتشرت خلال الفترة الماضية تفيد بأن انتقلت للإقامة في إحدى زميلاتها في الوسط الفني، من أجل متابعة حالتها الصحية، تزامنًا مع تداول أنباء عن تعرضها لوعكة صحية قيل إنها التهاب رئوي، وهو ما أثار من الجدل والقلق بين جمهورها.

إلا أن عمرو أديب شدد على أن جميع هذه الروايات غير صحيحة، معتبرًا أن تداولها من دون أي إثباتات رسمية يُعد نشرًا لمعلومات مضللة، لا سيما في ظل غياب أي بيان رسمي صادر عن فريق الوهاب أو ممثليها القانونيين. وأكد أن التعامل مع مثل هذه الأخبار يتطلب قدرًا عاليًا من المسؤولية المهنية، احترامًا لخصوصية الفنانة ولحق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة.