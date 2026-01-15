يومي تناشد الجميع مساعدة دكتورة خلود بعد سجنها مع زوجها

وشاركت الدكتورة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق " "، تحدّثت فيه عن حزنها الشديد وتأثرها بما تمر به الدكتورة خلود، مؤكدة أنها تستحضرها في دعائها بشكل يومي، في لفتة إنسانية تلقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.وقالت يومي في الفيديو، إنها تفكر بالدكتورة خلود كل ليلة قبل النوم، وتكن لها مشاعر محبة صادقة، مشيرة إلى أن ما تمر به خلود أثر فيها نفسيًا وجعل قلبها يتألم.وأضافت أن دعواتها مستمرة بأن تتجاوز الدكتورة خلود هذه الأزمة، مطالبة جمهورها بعدم الشماتة أو إطلاق الأحكام المسبقة.كما تساءلت يومي عن مصير أبناء الدكتورة خلود الأربعة ومكان تواجدهم الحالي، ومن يتولى رعايتهم، خاصة أنه لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن ذلك.وشددت في الوقت نفسه على ضرورة عدم ظلم أي شخص، مؤكدة أنها لا تعرف جهة داخل يمكنها التدخل للمساعدة، ولا تمتلك وسيلة مباشرة للتواصل مع خلود للاطمئنان عليها.وأشادت يومي بأخلاق الدكتورة خلود، ووصفتها بأنها سيدة محترمة تمثل صورة مشرّفة للمرأة ، وأنها لطالما عكست القيم والأخلاق الإيجابية عن بلدها. وأكدت أن خلود في نهاية المطاف أم، ويجب منحها فرصة ثانية ودعمها إنسانيًا بدل الهجوم عليها.