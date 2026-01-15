فيفي عبده تساند شيرين عبد الوهاب في محنتها: "مستعدة أجلس تحت رجليكي عشان تقومي"

View this post on Instagram
A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)
أحيت النجمة العالمية سيلين ديون الذكرى العاشرة لوفاة زوجها الراحل رينيه أنجيلي، مدير أعمالها السابق، بنشر تحية مؤثرة ومليئة بالعاطفة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مؤكدة أن ذكراه تبقى حية في حياتها وحياة أولادهما الثلاثة.
فُجع الوسط الفني الليبي بوفاة الفنان محمد الطاهر إثر أزمة صحية طارئة نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية. الخبر أشعل موجة حزن واسعة، حيث نعاه عدد من الفنانين والمثقفين الليبيين، وكان من بينهم الشاعر فوزي المصباحي الذي استعاد محطات من مسيرته، مؤكداً مكانته وتأثيره في المشهد الفني.
تصدّر اسم الفنان الكويتي عبدالله الرويشد منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تطورات صحية مطمئنة أكدت تماثله للشفاء وظهوره بحالة جيدة، ما أعاد الطمأنينة إلى جمهوره ومحبيه.