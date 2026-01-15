فيفي عبده تساند شيرين عبد الوهاب في محنتها: "مستعدة أجلس تحت رجليكي عشان تقومي"

لا تزال الفنانة تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط من القلق والجدل حول حالتها الصحية والنفسية بعد أنباء نقلها مؤخراً بسيارة إسعاف إلى المستشفى، وهو ما دفع زملاءها في الوسط الفني لإعلان تضامنهم الكامل معها في هذه الظروف الصعبة.

في لفتة مؤثرة، وجهت الفنانة رسالة دعم قوية لشيرين عبر حسابها على " " من خلال فيديو نشرته، عبّرت فيها عن حبها واشتياقها لعودتها، قائلة: " يا حبيبتي، أنتِ قوية وابنة بلد، انهضي ولا تدعي أحداً يحبطك، فأنتِ موهبة لا تُعوض والجميع ينتظرك".