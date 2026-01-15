عبدالله الرويشد يطمئن الجمهور على صحته في أحدث ظهور له

وجاء التفاعل الواسع عقب زيارة مفاجئة قام بها الرويشد إلى صديق عمره محمد عبده
خلال بروفات حفله المرتقب في الكويت
، المقرر إقامته اليوم
الخميس ضمن فعاليات مهرجان «فبراير الكويت»، في مشهد
عكس عمق الصداقة التي تجمع النجمين منذ عقود.
اللقاء داخل قاعة البروفات اتسم بالود والتأثر، حيث بدا الرويشد بصحة جيدة، يمشي على قدميه ويتمتع بروح مرحة وحضور لافت، ما أضفى أجواءً إيجابية لاقت ترحيبًا حارًا من محمد
عبده
وأظهر الفيديو استقبال فنان العرب لصديقه بعناق مؤثر، قبل أن يجلسا جنبًا إلى جنب خلال البروفات، في صورة عكست سنوات طويلة من الود والاحترام المتبادل بين اثنين من أبرز رموز الأغنية الخليجية.