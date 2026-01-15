عبدالله الرويشد يطمئن الجمهور على صحته في أحدث ظهور له

تصدّر اسم الفنان عبدالله الرويشد منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تطورات صحية مطمئنة أكدت تماثله للشفاء وظهوره بحالة جيدة، ما أعاد الطمأنينة إلى جمهوره ومحبيه.



وجاء التفاعل الواسع عقب زيارة مفاجئة قام بها الرويشد إلى صديق عمره خلال بروفات حفله المرتقب في ، المقرر إقامته الخميس ضمن فعاليات مهرجان «فبراير الكويت»، في عكس عمق الصداقة التي تجمع النجمين منذ عقود.

اللقاء داخل قاعة البروفات اتسم بالود والتأثر، حيث بدا الرويشد بصحة جيدة، يمشي على قدميه ويتمتع بروح مرحة وحضور لافت، ما أضفى أجواءً إيجابية لاقت ترحيبًا حارًا من عبده

وأظهر الفيديو استقبال فنان العرب لصديقه بعناق مؤثر، قبل أن يجلسا جنبًا إلى جنب خلال البروفات، في صورة عكست سنوات طويلة من الود والاحترام المتبادل بين اثنين من أبرز رموز الأغنية الخليجية.