وفاة الفنان الليبي محمد الطاهر بعد عارض صحي مفاجئ

فُجع الوسط الفني بوفاة الفنان إثر أزمة صحية طارئة نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة، بحسب ما أفادت . الخبر أشعل موجة حزن ، حيث نعاه عدد من الفنانين والمثقفين ، وكان من بينهم الشاعر فوزي المصباحي الذي استعاد محطات من مسيرته، مؤكداً مكانته وتأثيره في المشهد الفني.

