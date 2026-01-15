سيلين ديون توجه رسالة مؤثرة ذكرى وفاة زوجها

View this post on Instagram
فُجع الوسط الفني الليبي بوفاة الفنان محمد الطاهر إثر أزمة صحية طارئة نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية. الخبر أشعل موجة حزن واسعة، حيث نعاه عدد من الفنانين والمثقفين الليبيين، وكان من بينهم الشاعر فوزي المصباحي الذي استعاد محطات من مسيرته، مؤكداً مكانته وتأثيره في المشهد الفني.
تصدّر اسم الفنان الكويتي عبدالله الرويشد منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تطورات صحية مطمئنة أكدت تماثله للشفاء وظهوره بحالة جيدة، ما أعاد الطمأنينة إلى جمهوره ومحبيه.
أعربت المؤثرة ونجمة السوشيال ميديا اللبنانية يمنى خوري، المعروفة بلقب "الدكتورة يومي"، عن تعاطفها ودعمها الكامل لصانعة المحتوى الكويتية الدكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي، في خضم الأزمة الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.