سيلين ديون توجه رسالة مؤثرة ذكرى وفاة زوجها

أحيت العالمية ديون الذكرى العاشرة لوفاة زوجها الراحل رينيه أنجيلي، مدير أعمالها السابق، بنشر تحية مؤثرة ومليئة بالعاطفة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مؤكدة أن ذكراه تبقى حية في حياتها وحياة أولادهما الثلاثة.

وفي التفاصيل نشرت ديون صورة لزوجها رينيه أنجيلي موضوعة على البيانو في غرفة مفروشة بالسجاد، مع ضوء يتسلل على بورتريه الزوج الراحل، وعلّقت: " ، عشر سنوات بدونك تبدو كاليوم الواحد، ومع ذلك كل يوم يبدو كعقد من الزمن. نفتقدك أكثر مما نستطيع تحمله، لكنك علّمتنا أن نكون أقوياء."

وأضافت ديون في منشور مع أبنائها: نحن نحبك أكثر كل يوم وكل عام.