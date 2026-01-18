الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فوز أنغام وتصفيق أحمد عز يعيد قصة زواجهما إلى الواجهة
فوز أنغام وتصفيق أحمد عز يعيد قصة زواجهما إلى الواجهة
A-
A+

فوز أنغام وتصفيق أحمد عز يعيد قصة زواجهما إلى الواجهة

فن

2026-01-18 | 12:53
فوز أنغام وتصفيق أحمد عز يعيد قصة زواجهما إلى الواجهة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فوز أنغام وتصفيق أحمد عز يعيد قصة زواجهما إلى الواجهة

شهد حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2026 لحظة إنسانية لافتة، تُوّجت خلالها الفنانة المصرية أنغام بجائزة أفضل فنانة، وذلك على مسرح بوليفارد رياض سيتي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، وبحضور نخبة من نجوم الفن العرب والعالميين.

وخلال صعودها إلى المسرح لتسلّم الجائزة، بدت أنغام متأثرة بشكل واضح، لا سيما بعدما تحدثت للمرة الأولى عن تفاصيل الوعكة الصحية الخطيرة التي مرّت بها مؤخرًا، مؤكدة أنها شعرت خلالها وكأنها عادت إلى الحياة من جديد. ووجّهت الفنانة رسالة شكر مؤثرة لجمهورها ولكل من وقف إلى جانبها في تلك المرحلة الصعبة، معتبرة أن هذا التكريم يحمل قيمة خاصة بعد تجربة قاسية شكّلت نقطة تحوّل في حياتها.

ولم يتوقف التفاعل عند لحظة فوز أنغام، إذ تحوّلت ردة فعل الفنان المصري أحمد عز إلى محور حديث الجمهور. فقد التقطت عدسات الكاميرات تصفيقًا حارًا ولافتًا من عز، الذي بدا متأثرًا ومتابعًا لكلمة أنغام باهتمام كبير، في مشهد سرعان ما انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الجمهور مع هذا المشهد بآراء متباينة، حيث ربط عدد كبير من المتابعين بين تصفيق أحمد عز وقصة زواجه السابق من أنغام، معتبرين أن اللحظة حملت دلالات إنسانية واحترامًا متبادلًا رغم مرور سنوات على انفصالهما. فيما رأى آخرون أن التصفيق يعكس تقديرًا فنيًا خالصًا لمسيرة أنغام وقدرتها على تجاوز الأزمات والعودة بقوة إلى الساحة الفنية.

ويُذكر أن أنغام كانت قد تزوجت من أحمد عز عام 2011 في خطوة جرت بسرية تامة آنذاك، لأسباب شخصية وقانونية تتعلّق بحضانة أطفالها، قبل أن ينتهي الزواج لاحقًا بالطلاق. وكانت أنغام قد أكدت هذا الزواج في تصريحات تلفزيونية سابقة، موضحة أنه تم على سنة الله ورسوله، واختارت عدم الإعلان عنه في حينه باعتباره شأنًا شخصيًا.

وفي المحصلة، تحوّل تصفيق أحمد عز بعد فوز أنغام في Joy Awards إلى لحظة رمزية أعادت إلى الواجهة قصة إنسانية قديمة، لكن بروح مختلفة، أكدت أن الاحترام والتقدير يمكن أن يبقيا حاضرين حتى بعد انتهاء العلاقات.

اقرأ ايضا في فن

لقطة عفوية تشعل Joy Awards… منة شلبي تربك رزان جمال على الهواء
12:56

لقطة عفوية تشعل Joy Awards… منة شلبي تربك رزان جمال على الهواء

شهد حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2026 لحظة عفوية لافتة خطفت اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام، بطلتها الممثلتان منة شلبي ورزان جمال، وذلك أثناء تقديمهما جائزة أفضل ممثل على المسرح.

12:56

لقطة عفوية تشعل Joy Awards… منة شلبي تربك رزان جمال على الهواء

شهد حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2026 لحظة عفوية لافتة خطفت اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام، بطلتها الممثلتان منة شلبي ورزان جمال، وذلك أثناء تقديمهما جائزة أفضل ممثل على المسرح.

بكاء اصالة لحظة تكريم الفن السوري على مسرح جوي اووردز
12:51

بكاء اصالة لحظة تكريم الفن السوري على مسرح جوي اووردز

شهد حفل Joy Awards لحظة إنسانية مؤثرة بعدما تأثرت الفنانة السورية أصالة وبكت خلال تكريم الفنانين السوريين على المسرح، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من الحضور ومواقع التواصل الاجتماعي.

12:51

بكاء اصالة لحظة تكريم الفن السوري على مسرح جوي اووردز

شهد حفل Joy Awards لحظة إنسانية مؤثرة بعدما تأثرت الفنانة السورية أصالة وبكت خلال تكريم الفنانين السوريين على المسرح، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من الحضور ومواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو اديب يوجه ردا قاسيا على جدل طلاقه من لميس الحديدي وارتباطه بصديقتها
07:41

عمرو اديب يوجه ردا قاسيا على جدل طلاقه من لميس الحديدي وارتباطه بصديقتها

خرج الإعلامي المصري عمرو أديب عن صمته لوضع حدٍّ للجدل الواسع الذي أُثير خلال الفترة الماضية حول حياته الخاصة، مؤكدًا أن الخصوصية حق إنساني لا يخضع للترند أو فضول مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول ردّ مباشر له على الضجة التي رافقت انفصاله عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي بعد زواج استمر أكثر من 25 عامًا.

07:41

عمرو اديب يوجه ردا قاسيا على جدل طلاقه من لميس الحديدي وارتباطه بصديقتها

خرج الإعلامي المصري عمرو أديب عن صمته لوضع حدٍّ للجدل الواسع الذي أُثير خلال الفترة الماضية حول حياته الخاصة، مؤكدًا أن الخصوصية حق إنساني لا يخضع للترند أو فضول مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول ردّ مباشر له على الضجة التي رافقت انفصاله عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي بعد زواج استمر أكثر من 25 عامًا.

اخترنا لك
لقطة عفوية تشعل Joy Awards… منة شلبي تربك رزان جمال على الهواء
12:56
بكاء اصالة لحظة تكريم الفن السوري على مسرح جوي اووردز
12:51
عمرو اديب يوجه ردا قاسيا على جدل طلاقه من لميس الحديدي وارتباطه بصديقتها
07:41
دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة
07:37

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026