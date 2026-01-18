فوز أنغام وتصفيق أحمد عز يعيد قصة زواجهما إلى الواجهة

وخلال صعودها إلى المسرح لتسلّم الجائزة، بدت أنغام متأثرة بشكل واضح، لا سيما بعدما تحدثت للمرة الأولى عن تفاصيل الوعكة الصحية الخطيرة التي مرّت بها مؤخرًا، مؤكدة أنها شعرت خلالها وكأنها عادت إلى الحياة من جديد. ووجّهت الفنانة رسالة شكر مؤثرة لجمهورها ولكل من وقف إلى جانبها في تلك المرحلة الصعبة، معتبرة أن هذا التكريم يحمل قيمة خاصة بعد تجربة قاسية شكّلت نقطة تحوّل في حياتها.

ولم يتوقف التفاعل عند لحظة فوز أنغام، إذ تحوّلت ردة فعل الفنان المصري عز إلى محور حديث الجمهور. فقد التقطت عدسات الكاميرات تصفيقًا حارًا ولافتًا من عز، الذي بدا متأثرًا ومتابعًا لكلمة أنغام باهتمام كبير، في سرعان ما انتشر على نطاق واسع عبر .

وتفاعل الجمهور مع هذا المشهد بآراء متباينة، حيث ربط عدد كبير من المتابعين بين تصفيق أحمد عز وقصة زواجه السابق من أنغام، معتبرين أن اللحظة حملت دلالات إنسانية واحترامًا متبادلًا رغم مرور سنوات على انفصالهما. فيما رأى آخرون أن التصفيق يعكس تقديرًا فنيًا خالصًا لمسيرة أنغام وقدرتها على تجاوز الأزمات والعودة بقوة إلى الساحة الفنية.

ويُذكر أن أنغام كانت قد تزوجت من أحمد عز عام 2011 في خطوة جرت بسرية تامة آنذاك، لأسباب شخصية وقانونية تتعلّق بحضانة أطفالها، قبل أن ينتهي الزواج لاحقًا بالطلاق. وكانت أنغام قد أكدت هذا الزواج في تصريحات تلفزيونية سابقة، موضحة أنه تم على سنة ورسوله، واختارت عدم الإعلان عنه في حينه باعتباره شأنًا شخصيًا.

وفي المحصلة، تحوّل تصفيق أحمد عز بعد فوز أنغام في Joy Awards إلى لحظة رمزية أعادت إلى الواجهة قصة إنسانية قديمة، لكن بروح مختلفة، أكدت أن الاحترام والتقدير يمكن أن يبقيا حاضرين حتى بعد انتهاء العلاقات.