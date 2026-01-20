الأخبار
إليسا تحتفل بابنتها التي لم تُنجبها… رسالة حب مؤثرة لـ أنجيلا السيسي
إليسا تحتفل بابنتها التي لم تُنجبها… رسالة حب مؤثرة لـ أنجيلا السيسي
إليسا تحتفل بابنتها التي لم تُنجبها… رسالة حب مؤثرة لـ أنجيلا السيسي

فن

2026-01-20 | 11:24
إليسا تحتفل بابنتها التي لم تُنجبها… رسالة حب مؤثرة لـ أنجيلا السيسي
Aljadeed
إليسا تحتفل بابنتها التي لم تُنجبها… رسالة حب مؤثرة لـ أنجيلا السيسي

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلاد أنجيلا السيسي، التي لطالما تصفها بـابنتها التي لم تنجبها، في رسالة مؤثرة عكست عمق العلاقة الإنسانية التي تجمعهما منذ سنوات.

وشاركت إليسا متابعيها منشورًا عبر حسابها على منصة إكس، عبّرت فيه عن امتنانها الكبير لأنجيلا، ووصفتها بأنها مصدر نور في حياتها، وشخص مقرّب ساهم في تخفيف أصعب اللحظات التي مرت بها، مؤكدة أن وجودها كان له أثر كبير في تغيير حياتها نحو الأفضل.

ووجّهت إليسا رسالة دافئة لأنجيلا، تحدثت فيها عن المشاعر الصادقة التي تجمعهما، متمنية لها أن يغمرها الحب والسعادة كما تمنحهما دائمًا للآخرين، وختمت رسالتها بتهنئة خاصة بعيد ميلادها.

وأرفقت النجمة اللبنانية المنشور بصورة عفوية جمعتهما داخل طائرة خاصة، ظهرتا خلالها في لقطة طبيعية وعفوية وهما غارقتان في النوم، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي أشاد بعفوية العلاقة وصدق المشاعر المتبادلة بينهما.

وتفاعل المتابعون مع رسالة إليسا بشكل لافت، معتبرين أن العلاقة التي تربطها بأنجيلا تتجاوز حدود الصداقة، لتصل إلى رابطة أمومة حقيقية، حيث عبّر كثيرون عن تأثرهم بالكلمات الصادقة التي حملها المنشور، وأشادوا بقوة الرابط الإنساني بينهما.

وتُعد أنجيلا السيسي فتاة مصرية تمتلك مشروعًا عائليًا، وقد تعرّفت إلى إليسا منذ سنوات طويلة، وكانت تحرص على حضور حفلاتها في مصر واستقبالها خلال زياراتها. ومع مرور الوقت، تطورت العلاقة بينهما، خاصة خلال فترة مرض إليسا، إذ وقفت أنجيلا إلى جانبها في واحدة من أصعب مراحل حياتها.

وتشير مصادر مقرّبة إلى أن أنجيلا كانت أول من أخبرته إليسا بإصابتها بالسرطان عام 2018، فيما تناديها أنجيلا بلقب مامينا، وتبادلها إليسا المشاعر نفسها معتبرةً إياها ابنتها، وتحرص على الاحتفال بعيد ميلادها كل عام، في لفتة تؤكد استمرارية هذه العلاقة الاستثنائية.

