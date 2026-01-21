شجون الهاجري تعود إلى سناب شات برسالة شكر مؤثرة بعد فوزها في Joy Awards

عادت الفنّانة الكويتية شجون الهاجري إلى التواصل المباشر مع جمهورها عبر تطبيق سناب شات بعد غياب دام لفترة، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من متابعيها. وظهرت شجون، الثلاثاء، في سلسلة مقاطع قصيرة وجّهت خلالها رسالة عفوية عبّرت فيها عن امتنانها لكل من صوّت لها وأسهم في فوزها بجائزة خلال حفل Joy Awards الأخير، مؤكدة أن دعم الجمهور شكّل لها دفعة نفسية كبيرة في مرحلة وصفتها بالدقيقة.

وخلال حديثها، عبّرت شجون عن اشتياقها لجمهورها، موضحة أنها افتقدت هذا التواصل اليومي، لكنها اختارت الغياب المؤقت لإعادة ترتيب أولوياتها الشخصية والمهنية. كما كشفت عن استعدادها لاستئناف تصوير دورها في مسلسل ثالثهم الشيطان، أحد أعمال سلسلة وحوش 2، المقرر في موسم دراما رمضان 2026.

وأشارت إلى توجّهها لأحد مراكز التجميل لاكتساب سمرة مناسبة للبشرة بما ينسجم مع متطلبات الشخصية التي تجسّدها في العمل.

وكانت شجون قد شاركت متابعيها أواخر عام 2025 بلقطات من كواليس التصوير عبر إنستغرام، حيث يُصوَّر العمل بإدارة المخرج المصري ، في تعاون جديد يضاف إلى مسيرتها الفنية.

وعلى صعيد آخر، حققت شجون الهاجري إنجازًا لافتًا بفوزها بجائزة “الممثلة المفضّلة” في فئة السينما عن دورها في فيلم عرس النار، لكنها لم تتمكن من الحضور شخصيًا لتسلّم الجائزة خلال الحفل الذي أُقيم في الرياض. ورغم الغياب، أطلت برسالة مصوّرة وجّهت فيها الشكر لجمهورها، وأهدت الجائزة إلى روح والدها الراحل في لحظة مؤثرة.

وفي وقت لاحق، شاركت شجون صورة للجائزة عبر إنستغرام، معربة عن شكرها للمملكة على تنظيم ، كما خصّت بالشكر المستشار آل الشيخ، مثنية على دعمه المتواصل للإبداع وصناعة الفرح في ، في عودة أكدت حضورها الإنساني والفني بقوة.