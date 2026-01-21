شجون الهاجري تعود إلى سناب شات برسالة شكر مؤثرة بعد فوزها في Joy Awards

وخلال حديثها، عبّرت شجون عن اشتياقها لجمهورها، موضحة أنها افتقدت هذا التواصل اليومي، لكنها اختارت الغياب المؤقت لإعادة ترتيب أولوياتها الشخصية والمهنية. كما كشفت عن استعدادها لاستئناف تصوير دورها في مسلسل ثالثهم الشيطان
، أحد أعمال سلسلة وحوش 2
، المقرر عرضه
في موسم دراما رمضان 2026.
وأشارت إلى توجّهها لأحد مراكز التجميل لاكتساب سمرة مناسبة للبشرة بما ينسجم مع متطلبات الشخصية التي تجسّدها في العمل.
وكانت شجون قد شاركت متابعيها أواخر عام 2025 بلقطات من كواليس التصوير عبر إنستغرام، حيث يُصوَّر العمل بإدارة المخرج المصري محمد سلامة
، في تعاون جديد يضاف إلى مسيرتها الفنية.
وعلى صعيد آخر، حققت شجون الهاجري إنجازًا لافتًا بفوزها بجائزة “الممثلة المفضّلة” في فئة السينما عن دورها في فيلم عرس النار
، لكنها لم تتمكن من الحضور شخصيًا لتسلّم الجائزة خلال الحفل الذي أُقيم في الرياض. ورغم الغياب، أطلت برسالة مصوّرة وجّهت فيها الشكر لجمهورها، وأهدت الجائزة إلى روح والدها الراحل في لحظة مؤثرة.
وفي وقت لاحق، شاركت شجون صورة للجائزة عبر إنستغرام، معربة عن شكرها للمملكة العربية السعودية
على تنظيم الحدث
، كما خصّت بالشكر المستشار تركي آل الشيخ
، مثنية على دعمه المتواصل للإبداع وصناعة الفرح في العالم العربي
، في عودة أكدت حضورها الإنساني والفني بقوة.