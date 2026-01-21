الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هنا الزاهد تفتح باب الزواج مجددًا وصورة المطار مع أحمد فهمي تتصدر
هنا الزاهد تفتح باب الزواج مجددًا وصورة المطار مع أحمد فهمي تتصدر
A-
A+

هنا الزاهد تفتح باب الزواج مجددًا وصورة المطار مع أحمد فهمي تتصدر

فن

2026-01-21 | 07:34
هنا الزاهد تفتح باب الزواج مجددًا وصورة المطار مع أحمد فهمي تتصدر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هنا الزاهد تفتح باب الزواج مجددًا وصورة المطار مع أحمد فهمي تتصدر

أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد موجة تفاعل واسعة بعد تصريحاتها الأخيرة حول الزواج، والتي أعادت فتح النقاش حول حياتها الشخصية، بالتزامن مع تداول صورة جمعتها بطليقها الفنان أحمد فهمي في المطار، في أول ظهور لهما معًا منذ إعلان انفصالهما رسميًا.

وفي تصريحات اتسمت بالعفوية والوضوح، أكدت هنا الزاهد أنها لا تمانع فكرة الزواج مجددًا، قائلة: «يا رب، ادعولي… أكيد يعني ليه لا»، في إشارة مباشرة إلى انفتاحها على خوض تجربة جديدة من دون خوف أو تحفظ، وذلك بعد فترة من الصمت النسبي حول حياتها العاطفية.
ولم تقتصر رسائل هنا على موضوع الزواج فقط، بل وجّهت كلامًا مؤثرًا للنساء اللواتي مررن بتجارب عاطفية صعبة، قائلة: «ما تتكسريش… انبسطي»، في دعوة صريحة لتجاوز الألم وعدم الاستسلام للتجارب القاسية، معتبرة أن الفرح قرار شخصي لا يجب التخلي عنه. ورأى متابعون أن هذه الرسالة تعكس نضجًا وتصالحًا واضحًا مع الذات، ومحاولة لتحويل التجربة الشخصية إلى طاقة إيجابية.
في المقابل، أعادت صورة المطار التي جمعت هنا الزاهد وأحمد فهمي، خلال عودتهما من حفل Joy Awards، إشعال التساؤلات حول احتمال عودة العلاقة بينهما. غير أن مصادر مقرّبة من الثنائي، نقلت عنها وسائل إعلام مصرية، نفت وجود أي صلح، مؤكدة أن اللقاء كان عابرًا واقتصر على التحية، وأن العلاقة الحالية لا تتجاوز حدود الزمالة والاحترام المتبادل.
وكان أحمد فهمي قد حسم الجدل سابقًا بعد تفسير منشور نُشر ثم حُذف من حسابه على فيسبوك على أنه تلميح لعودة محتملة، موضحًا أن الأمر ناتج عن «خطأ غير مقصود من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا» المسؤول عن إدارة حسابه.
في الخلاصة، بدت هنا الزاهد أكثر وضوحًا وتصالحًا مع نفسها، ثابتة في موقفها من الزواج، ومتمسكة برسالة التفاؤل وعدم الانكسار، فيما بقيت صورة المطار مجرد لحظة عابرة أعادت الجدل إلى الواجهة من دون أن تغيّر واقع الأمور.

اقرأ ايضا في فن

نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية
07:35

نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية

عاد اسم المنتج السوري محمد قبنض إلى الواجهة بقوة بعد إعلان وزارة الداخلية السورية العثور عليه سالمًا، عقب أربعة أشهر من اختفائه الغامض في قضية شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا. غير أن الاهتمام لم ينحصر في تفاصيل العملية الأمنية، بل اتجه إلى تصريح لافت أدلى به نجله في أول تعليق عائلي بعد الإعلان الرسمي.

07:35

نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية

عاد اسم المنتج السوري محمد قبنض إلى الواجهة بقوة بعد إعلان وزارة الداخلية السورية العثور عليه سالمًا، عقب أربعة أشهر من اختفائه الغامض في قضية شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا. غير أن الاهتمام لم ينحصر في تفاصيل العملية الأمنية، بل اتجه إلى تصريح لافت أدلى به نجله في أول تعليق عائلي بعد الإعلان الرسمي.

شجون الهاجري تعود إلى سناب شات برسالة شكر مؤثرة بعد فوزها في Joy Awards
07:31

شجون الهاجري تعود إلى سناب شات برسالة شكر مؤثرة بعد فوزها في Joy Awards

عادت الفنّانة الكويتية شجون الهاجري إلى التواصل المباشر مع جمهورها عبر تطبيق سناب شات بعد غياب دام لفترة، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من متابعيها. وظهرت شجون، الثلاثاء، في سلسلة مقاطع قصيرة وجّهت خلالها رسالة عفوية عبّرت فيها عن امتنانها لكل من صوّت لها وأسهم في فوزها بجائزة خلال حفل Joy Awards الأخير، مؤكدة أن دعم الجمهور شكّل لها دفعة نفسية كبيرة في مرحلة وصفتها بالدقيقة.

07:31

شجون الهاجري تعود إلى سناب شات برسالة شكر مؤثرة بعد فوزها في Joy Awards

عادت الفنّانة الكويتية شجون الهاجري إلى التواصل المباشر مع جمهورها عبر تطبيق سناب شات بعد غياب دام لفترة، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من متابعيها. وظهرت شجون، الثلاثاء، في سلسلة مقاطع قصيرة وجّهت خلالها رسالة عفوية عبّرت فيها عن امتنانها لكل من صوّت لها وأسهم في فوزها بجائزة خلال حفل Joy Awards الأخير، مؤكدة أن دعم الجمهور شكّل لها دفعة نفسية كبيرة في مرحلة وصفتها بالدقيقة.

ميادة الحناوي تفاجئ الجمهور برشاقة لافتة وتغيّر جذري في ملامحها
07:26

ميادة الحناوي تفاجئ الجمهور برشاقة لافتة وتغيّر جذري في ملامحها

فاجأت النجمة السورية ميادة الحناوي الجمهور في أحدث ظهور لها، بعدما بدت برشاقة لافتة وتغيّر واضح في ملامحها، في إطلالة أحدثت موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

07:26

ميادة الحناوي تفاجئ الجمهور برشاقة لافتة وتغيّر جذري في ملامحها

فاجأت النجمة السورية ميادة الحناوي الجمهور في أحدث ظهور لها، بعدما بدت برشاقة لافتة وتغيّر واضح في ملامحها، في إطلالة أحدثت موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية
07:35
شجون الهاجري تعود إلى سناب شات برسالة شكر مؤثرة بعد فوزها في Joy Awards
07:31
ميادة الحناوي تفاجئ الجمهور برشاقة لافتة وتغيّر جذري في ملامحها
07:26
حزن في الوسط الفني… وفاة والدة نضال الشافعي
06:57

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026