الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الأمير ويليام في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل لاول مرة رسميا
الأمير ويليام في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل لاول مرة رسميا
A-
A+

الأمير ويليام في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل لاول مرة رسميا

فن

2026-01-22 | 09:16
الأمير ويليام في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل لاول مرة رسميا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأمير ويليام في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل لاول مرة رسميا

أعلن قصر كينسينغتون أن الأمير ويليام، ولي عهد المملكة المتحدة، يستعد للقيام بأول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير المقبل، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية بارزة، وتتزامن مع اقتراب البلدين من إحياء الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية في عام 2027.

وبحسب البيان الصادر عن القصر، تأتي الزيارة بطلب من حكومة الملك البريطاني، حيث من المقرر أن تمتد بين التاسع والحادي عشر من فبراير، في توقيت وصفه مراقبون بالمفصلي، نظرًا لما تشهده العلاقات السعودية-البريطانية من تطور متسارع على أكثر من صعيد.

وأوضح البيان أن زيارة أمير ويلز تعكس عمق الروابط المتنامية بين لندن والرياض، خصوصًا في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار، إلى جانب التعاون السياسي في ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، في ظل متغيرات متسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتُعد هذه الزيارة أول تحرك خارجي رسمي للأمير ويليام منذ مطلع العام الجديد، كما أنها تمثل أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ زيارته إلى دولة الكويت عام 2023، حين قدّم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ما يمنحها بعدًا رمزيًا لافتًا في مسيرته الدبلوماسية.

وكان الأمير ويليام قد أجرى في السنوات الماضية عدة زيارات لدول خليجية مجاورة، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك في فعاليات دولية وألقى كلمة خلال زيارته لمعرض إكسبو دبي 2020، ركّز خلالها على التحديات المرتبطة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وهو ملف يحظى باهتمام خاص لديه.

وتستند العلاقات بين السعودية وبريطانيا إلى تاريخ طويل يعود إلى عام 1927، عندما وُقّعت معاهدة جدة التي اعترفت بموجبها بريطانيا رسميًا بقيام الدولة السعودية الحديثة بقيادة الملك عبد العزيز آل سعود. وقد شهدت هذه العلاقات محطات بارزة، من بينها زيارة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إلى المملكة عام 1979 بدعوة من الملك خالد بن عبد العزيز.

اليوم، تقوم الشراكة بين البلدين على تنسيق سياسي واستراتيجي متين، يشمل قضايا الأمن الإقليمي، والاستقرار في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب الحوار المستمر عبر الزيارات الرسمية واللجان المشتركة، ما يجعل زيارة الأمير ويليام محطة جديدة في مسار علاقات تتجه بثبات نحو مزيد من التعاون.

اقرأ ايضا في فن

صباح الجزائري تقبل يد منى واصف وفيديو مؤثر يجمعهما يتصدر
11:12

صباح الجزائري تقبل يد منى واصف وفيديو مؤثر يجمعهما يتصدر

في لقطة إنسانية لافتة خطفت أنظار الجمهور، تصدّر اسم الفنانة السورية صباح الجزائري مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو يوثّق موقفًا مؤثرًا جمعها بالفنانة القديرة منى واصف في كواليس حفل جوي أووردز.

11:12

صباح الجزائري تقبل يد منى واصف وفيديو مؤثر يجمعهما يتصدر

في لقطة إنسانية لافتة خطفت أنظار الجمهور، تصدّر اسم الفنانة السورية صباح الجزائري مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو يوثّق موقفًا مؤثرًا جمعها بالفنانة القديرة منى واصف في كواليس حفل جوي أووردز.

فيديو مؤثر للممثلة الكويتية شجون الهاجري من المصحة يتصدر
08:41

فيديو مؤثر للممثلة الكويتية شجون الهاجري من المصحة يتصدر

تصدّر اسم الممثلة الكويتية شجون الهاجري محركات البحث ومنصات التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو مؤثّر يوثّق لحظة انهيارها بالبكاء داخل المصحّة، فور الإعلان عن فوزها بجائزة ضمن حفل جوي اووردز.

08:41

فيديو مؤثر للممثلة الكويتية شجون الهاجري من المصحة يتصدر

تصدّر اسم الممثلة الكويتية شجون الهاجري محركات البحث ومنصات التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو مؤثّر يوثّق لحظة انهيارها بالبكاء داخل المصحّة، فور الإعلان عن فوزها بجائزة ضمن حفل جوي اووردز.

بوستر مسلسل "مولانا" لـ تيم حسن ونور علي يشعل حماس الجمهور
07:43

بوستر مسلسل "مولانا" لـ تيم حسن ونور علي يشعل حماس الجمهور

اشعل بوستر مسلسل "مولانا"، انتاج شركة الصباح وبطولة تيم حسن ونور علي ومنى واصف وغيرهم من نجوم سوريا، حماس الجمهور.

07:43

بوستر مسلسل "مولانا" لـ تيم حسن ونور علي يشعل حماس الجمهور

اشعل بوستر مسلسل "مولانا"، انتاج شركة الصباح وبطولة تيم حسن ونور علي ومنى واصف وغيرهم من نجوم سوريا، حماس الجمهور.

اخترنا لك
صباح الجزائري تقبل يد منى واصف وفيديو مؤثر يجمعهما يتصدر
11:12
فيديو مؤثر للممثلة الكويتية شجون الهاجري من المصحة يتصدر
08:41
بوستر مسلسل "مولانا" لـ تيم حسن ونور علي يشعل حماس الجمهور
07:43
اول تعليق لـ جوزيف عطية بعد انباء ارتباطه بملكة جمال لبنان بيرلا حرب وما قاله صادم
05:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026