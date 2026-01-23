هيفاء وهبي تقاضي طبيبًا مصريًا بتهمة استغلال صورتها دون إذن

وبحسب ما كشفه المستشار شريف حافظ، محامي ، فإن الواقعة تعود إلى زيارة قامت بها الفنانة في 2023 لأحد المراكز الطبية بهدف الاستشارة فقط، من دون الدخول في أي تعاون إعلاني أو اتفاق تجاري من أي نوع.

وأوضح أن إدارة المركز قامت خلال الزيارة بتصوير مقطعين مصوّرين لهيفاء ، على أساس استخدامهما بشكل محدود ولمرة واحدة، من دون توقيع أي مستندات تسمح بإعادة النشر أو الاستغلال لاحقًا، سواء لأغراض دعائية أو تجارية.

إلا أن المفاجأة، وفق ما ورد في ملف الدعوى، تمثلت في إعادة نشر هذه المقاطع لاحقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها وإنستغرام وتيك توك، من دون الرجوع إلى الفنانة أو الحصول على إذن صريح منها، ما اعتبره فريق الدفاع تعديًا قانونيًا على حقوقها.

وأكد محامي هيفاء وهبي أن هذا الاستخدام يُصنّف كاستغلال غير مشروع لمحتوى محمي، ويندرج ضمن انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية، مشيرًا إلى أن محاولات ودّية عدة جرت لحذف المقاطع، لكنها لم تُثمر.

وبحسب الدعوى، فإن هيفاء وهبي تعرضت لأضرار مادية ومعنوية نتيجة هذا التصرف، ما دفعها للمطالبة بتعويض مدني قدره خمسة ملايين جنيه، في قضية لا تزال قيد النظر أمام المختص.

وفي سياق متصل، كان فريق الدفاع قد تحرّك مؤخرًا أيضًا على خط موازٍ، عبر تقديم بلاغات رسمية ضد حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، متهمةً إياها بنشر محتوى مفبرك ومسيء، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة منسوبة إلى الفنانة.