رحيل عميد النشرات الجوية… وفاة خبير الطقس حسن كراني

ويُعد الراحل من أبرز مقدمي نشرات الأحوال الجوية في ، حيث لُقّب بـ“عميد مقدمي النشرات الجوية”، وترك بصمة خاصة لدى الجمهور من خلال أسلوبه المميز وعبارته الشهيرة التي كان يختتم بها النشرة: “شكرًا لكم ومع السلامة”.

بدأ حسن كراني مشواره الإعلامي كمقدم لنشرة الطقس في التلفزيون السعودي عام 1978، وكان من أوائل الوجوه التي عرّفت المشاهدين على تقارير الأحوال الجوية بشكل ومنتظم، ما جعله مرجعًا موثوقًا في هذا المجال.

كما ساهم في تأسيس وبناء المركز الوطني للأرصاد، وكان له دور فاعل في تطوير منظومة التنبؤات الجوية في المملكة، واستمر في تقديم معلومات الطقس ومتابعة أحواله حتى بعد تقاعده من العمل التلفزيوني، من خلال حضوره النشط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الراحل قد أمضى قرابة سبعة أشهر في مجمع الملك عبدالله الطبي بمحافظة جدة، حيث خضع للعلاج والمتابعة الطبية إثر حالته الصحية، قبل أن يغيبه الموت .