نقل الفنان محمد صبحي إلى المستشفى إثر أزمة قلبية مفاجئة

وبحسب المعلومات المتداولة، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوجود صحية حرجة قرب شارع حجازي، المقابل للمتحف المصري الكبير، حيث انتقلت الجهات المختصة إلى المكان وتبيّن أن الحالة تعود للفنان محمد صبحي، ما استدعى نقله على وجه لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وأفادت مصادر طبية أن صبحي يخضع حاليًا للرعاية الصحية داخل المستشفى، من دون صدور بيان طبي رسمي يحدد مدى خطورة وضعه أو طبيعة استقرار حالته حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في ظل معاناة الفنان من مشاكل صحية متكررة خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع في نوفمبر الماضي إلى إصدار توجيهات بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له، ومتابعة حالته الصحية بشكل دقيق عبر تقارير دورية من الجهات المعنية.