4 آب "الحقيقة الضائعة"
نقل الفنان محمد صبحي إلى المستشفى إثر أزمة قلبية مفاجئة
نقل الفنان محمد صبحي إلى المستشفى إثر أزمة قلبية مفاجئة
نقل الفنان محمد صبحي إلى المستشفى إثر أزمة قلبية مفاجئة

فن

2026-01-23 | 09:16
نقل الفنان محمد صبحي إلى المستشفى إثر أزمة قلبية مفاجئة
Aljadeed
نقل الفنان محمد صبحي إلى المستشفى إثر أزمة قلبية مفاجئة

نُقل الفنان المصري محمد صبحي اليوم الجمعة إلى مستشفى خاص، بعد تعرضه لأزمة قلبية طارئة أثناء تواجده في محيط طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي.

وبحسب المعلومات المتداولة، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوجود حالة صحية حرجة قرب شارع محمد حجازي، المقابل للمتحف المصري الكبير، حيث انتقلت الجهات المختصة إلى المكان وتبيّن أن الحالة تعود للفنان محمد صبحي، ما استدعى نقله على وجه السرعة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.
وأفادت مصادر طبية أن صبحي يخضع حاليًا للرعاية الصحية داخل المستشفى، من دون صدور بيان طبي رسمي يحدد مدى خطورة وضعه أو طبيعة استقرار حالته حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات في ظل معاناة الفنان من مشاكل صحية متكررة خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي إلى إصدار توجيهات بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له، ومتابعة حالته الصحية بشكل دقيق عبر تقارير دورية من الجهات المعنية.

 
 

مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن
Play
14:00
Play

مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن

حلقة مليئة بالمشاعر والاعترافات الصادمة، من بكاء على الهواء إلى قصص سجن ومعاناة لا تُنسى، مرورًا بنقاشات عائلية شائكة وخلافات عالية السقف داخل الاستديو.

14:00

مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن

حلقة مليئة بالمشاعر والاعترافات الصادمة، من بكاء على الهواء إلى قصص سجن ومعاناة لا تُنسى، مرورًا بنقاشات عائلية شائكة وخلافات عالية السقف داخل الاستديو.

ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة
12:29

ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لابنة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، ظهرت فيه وهي في حالة تأثر شديد وتبكي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

12:29

ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لابنة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، ظهرت فيه وهي في حالة تأثر شديد وتبكي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر
09:23

آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر

دخلت آلانا حديد، شقيقة العارضتين جيجي حديد وبيلا حديد، على خط الأزمة العائلية المتصاعدة التي تجمع بين بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز من جهة، ووالديه ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام من جهة أخرى، في نزاع بات حديث مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية.

09:23

آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر

دخلت آلانا حديد، شقيقة العارضتين جيجي حديد وبيلا حديد، على خط الأزمة العائلية المتصاعدة التي تجمع بين بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز من جهة، ووالديه ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام من جهة أخرى، في نزاع بات حديث مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية.

مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن
14:00
ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة
12:29
آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر
09:23
دنيا بطمة تروي معاناتها في السجن: فراق بناتي كان الأقسى في حياتي
09:20

