4 آب "الحقيقة الضائعة"
مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن
مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن

فن

2026-01-23 | 14:00
مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن
مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن

حلقة مليئة بالمشاعر والاعترافات الصادمة، من بكاء على الهواء إلى قصص سجن ومعاناة لا تُنسى، مرورًا بنقاشات عائلية شائكة وخلافات عالية السقف داخل الاستديو.

مؤثرة لبنانية شهيرة تنهار بالبكاء بسبب شقيقتها وتكشف ما حصل أمام الكاميرا، ومؤثر سوري يروي تفاصيل 28 يومًا قضاها في السجن في ظروف قاسية لا تُنسى.
نقاش جريء حول حضانة الأولاد بعد الطلاق، يكشف خلاله أب عن حرمان طليقته من أولادهما، بينما تعود مؤثرة لبنانية بذاكرتها إلى طفولة مليئة بالأسرار.
جدال محتدم بعد تعرّض شقيقة مؤثر شهير للخيانة، ومواقف صادمة يرويها نبيل صوالحة عن شخص ادّعى أحقيته بالورثة، بتعليق ناري يفتح باب النقاش.
وفي محور حساس، نجم أردني شهير يتحدث بصراحة عن تغيّر ديانة ابنه، برسالة إنسانية تتخطى الأحكام المسبقة وتضع العائلة أولًا.

شقيقة مؤثر شهير تتعرض للخيانة .. جدال عالي السقف بين ميسا عطالله و بدر الحرش
شقيقة مؤثر شهير تتعرض للخيانة .. جدال عالي السقف بين ميسا عطالله و بدر الحرش

حلقة مليئة بالمشاعر والاعترافات الصادمة، من بكاء على الهواء إلى قصص سجن ومعاناة لا تُنسى، مرورًا بنقاشات عائلية شائكة وخلافات عالية السقف داخل الاستديو.

شقيقة مؤثر شهير تتعرض للخيانة .. جدال عالي السقف بين ميسا عطالله و بدر الحرش

حلقة مليئة بالمشاعر والاعترافات الصادمة، من بكاء على الهواء إلى قصص سجن ومعاناة لا تُنسى، مرورًا بنقاشات عائلية شائكة وخلافات عالية السقف داخل الاستديو.

ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة
ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لابنة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، ظهرت فيه وهي في حالة تأثر شديد وتبكي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لابنة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، ظهرت فيه وهي في حالة تأثر شديد وتبكي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر
آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر

دخلت آلانا حديد، شقيقة العارضتين جيجي حديد وبيلا حديد، على خط الأزمة العائلية المتصاعدة التي تجمع بين بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز من جهة، ووالديه ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام من جهة أخرى، في نزاع بات حديث مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية.

آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر

دخلت آلانا حديد، شقيقة العارضتين جيجي حديد وبيلا حديد، على خط الأزمة العائلية المتصاعدة التي تجمع بين بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز من جهة، ووالديه ديفيد بيكهام وفيكتوريا بيكهام من جهة أخرى، في نزاع بات حديث مواقع التواصل ووسائل الإعلام العالمية.

شقيقة مؤثر شهير تتعرض للخيانة .. جدال عالي السقف بين ميسا عطالله و بدر الحرش
ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة
آلانا حديد شقيقة جيجي وبيلا حديد تشعل الخلاف بين عائلتي بيكهام وبيلتز بتعليق ساخر
دنيا بطمة تروي معاناتها في السجن: فراق بناتي كان الأقسى في حياتي
