ابنة حياة الفهد تبكي بحرقة على والدتها والشبه بينهما يثير ضجة واسعة

وأظهر الفيديو الشبه الكبير الذي يجمع بين حياة الفهد وابنتها، وهو ما لفت انتباه الجمهور ودفع الكثيرين للتعليق على الملامح المتطابقة بينهما، معبّرين عن إعجابهم بالعلاقة العائلية الواضحة بين الأم وابنتها.

وتفاعلت التعليقات بشكل لافت مع لحظة بكاء ابنة حياة الفهد، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن تعاطفهم معها، موجّهين دعوات صادقة بالشفاء العاجل للفنانة القديرة، ومتمنّين لها دوام الصحة والعافية.

وانتشر المقطع على نطاق واسع، ليعيد اسم حياة الفهد إلى الواجهة، وسط من المحبة والدعم التي عبّر عنها جمهورها في والعالم .