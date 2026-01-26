نجمة تركية تتزوج من عميل سابق بالـFBI

وفقًا لما ذكرته الصحفية بيرسين ألتونتاش، فقد جرت مراسم الزفاف في تمام الساعة الخامسة من فجر اول أمس بتوقيت تركيا
.
ورغم بُعد المسافات، فقد شهد أصدقاء العروسين المقربون على اللحظات السعيدة عبر تقنية “الاتصال بالفيديو” (Online).
من جانبها، أعربت سونا يلدز أوغلو، والدة العروس، عن سعادتها الكبيرة بهذا الزواج في رسالة مؤثرة عبر منصة إكس، وصفت فيها صهرها الجديد قائلةً ما معناه: “أنا سعيدة للغاية بزواج ابنتي الحبيبة ياسمين من إردال كايا. إردال شخصٌ محترمٌ ومحب".
ثم أضافت يلدز في رسالتها : “في العام الماضي، تزوج ابني، وكانت زوجة ابني من منطقة البحر الأسود رائعةً أيضاً. والآن أصبحتُ جدة! ماذا عساي أن أطلب أكثر؟ لقد أصبحنا فجأةً عائلةً واحدةً كبيرة".