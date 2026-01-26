نجمة تركية تتزوج من عميل سابق بالـFBI

فاجأت ياسمين كاي ألين الجمهور بإعلان زواجها من حبيبها إردال كايا، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وذلك في حفل زفاف أقيم بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.



وفقًا لما ذكرته الصحفية بيرسين ألتونتاش، فقد جرت مراسم الزفاف في تمام الساعة الخامسة من فجر اول أمس بتوقيت .

ورغم بُعد المسافات، فقد شهد أصدقاء العروسين المقربون على اللحظات السعيدة عبر تقنية “الاتصال بالفيديو” (Online).

من جانبها، أعربت سونا يلدز أوغلو، والدة العروس، عن سعادتها الكبيرة بهذا الزواج في رسالة مؤثرة عبر منصة إكس، وصفت فيها صهرها الجديد قائلةً ما معناه: “أنا سعيدة للغاية بزواج ابنتي الحبيبة ياسمين من إردال كايا. إردال شخصٌ محترمٌ ومحب".

ثم أضافت يلدز في رسالتها : “في العام الماضي، تزوج ابني، وكانت زوجة ابني من منطقة البحر الأسود رائعةً أيضاً. والآن أصبحتُ جدة! ماذا عساي أن أطلب أكثر؟ لقد أصبحنا فجأةً عائلةً واحدةً كبيرة".