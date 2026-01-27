الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم
وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم
A-
A+

وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم

فن

2026-01-27 | 07:10
وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة مؤلف «أيام شامية» الكاتب الفلسطيني أكرم شريم

توفي الكاتب الفلسطيني أكرم شريم عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة إبداعية طويلة في مجالات القصة والمسرح والدراما التلفزيونية، شكّل خلالها حضورًا لافتًا في المشهد الثقافي السوري والفلسطيني، وكان من أبرز محطاتها تأليف المسلسل الشهير أيام شامية.

ونعى الوسطان الثقافي والفني في سوريا وفلسطين الراحل، الذي فارق الحياة في العاصمة السورية دمشق، حيث عاش معظم سنوات حياته بعد أن لجأ إليها طفلًا مع عائلته عام 1948 على وقع نكبة فلسطين. وقد شكّلت دمشق محطته الأساسية في التعليم والعمل والإنتاج الأدبي.

وُلد أكرم شريم في مدينة قلقيلية الفلسطينية عام 1943، وانتقل إلى دمشق في سن الخامسة، حيث تابع دراسته حتى نال إجازة جامعية في اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة دمشق. وبعد تخرجه، عمل في مجال التعليم، إلى جانب انخراطه في الصحافة والكتابة الإبداعية، متنقّلًا بين القصة القصيرة والمسرح والدراما التلفزيونية.

وخلال مسيرته، قدّم شريم عددًا من المجموعات القصصية التي تركت أثرًا في المكتبة العربية، من بينها «لم نمت بعد» الصادرة عام 1967، و«السجناء لا يحاربون» عام 1972، إضافة إلى «خمس قصص للأطفال» عام 1985، و«أسرى الوباء» عام 1988، و«هذا الحب العالمي».

وفي المسرح، برز اسمه من خلال أعمال عدة، أبرزها مسرحية «ممتاز يا بطل» الموجهة للأطفال، إلى جانب مسرحية «حكاية هذا الحي» التي عُرضت في دمشق وبغداد عام 1973، وحققت صدى لافتًا آنذاك.

أما في الدراما التلفزيونية، فإلى جانب «أيام شامية» الذي عُرض عام 1992 وأصبح علامة فارقة في تاريخ الدراما السورية، كتب شريم مسلسلات أخرى، منها «حب وأسمنت»، «تجارب عائلية» و«أولاد بلدي».

وكان الراحل عضوًا في اتحاد الكتاب العرب بدمشق منذ تأسيسه عام 1969، وعضوًا في اتحاد الصحفيين، إضافة إلى عضويته في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين. كما نال خلال حياته عددًا من الجوائز والتكريمات، بينها جائزة عن مسلسل «أيام شامية» في القاهرة، وكتب عن تجربته الإبداعية عدد من الباحثين والكتّاب، تقديرًا لإسهاماته في الأدب والدراما العربية.

اقرأ ايضا في فن

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
Play
07:12
Play

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس

خطفَت النجمتان هيفاء وهبي وديما قندلفت الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم هوت كوتور ربيع وصيف 2026، ليس فقط بإطلالاتهما اللافتة، بل أيضًا بالفيديوهات العفوية التي جمعتهما من قلب الحدث، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

07:12

عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس

خطفَت النجمتان هيفاء وهبي وديما قندلفت الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات أسبوع الموضة في باريس لموسم هوت كوتور ربيع وصيف 2026، ليس فقط بإطلالاتهما اللافتة، بل أيضًا بالفيديوهات العفوية التي جمعتهما من قلب الحدث، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها
05:10

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تفاصيل موعد ومكان قداس الأسبوع لوالدتها الراحلة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام.

05:10

دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تفاصيل موعد ومكان قداس الأسبوع لوالدتها الراحلة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام.

زوجة سامح الصريطي تكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ
05:07

زوجة سامح الصريطي تكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

تعرض الفنان المصري سامح الصريطي لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أُصيب بجلطة في المخ استدعت نقله بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات، ما أثار حالة من القلق بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

05:07

زوجة سامح الصريطي تكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

تعرض الفنان المصري سامح الصريطي لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما أُصيب بجلطة في المخ استدعت نقله بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات، ما أثار حالة من القلق بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

اخترنا لك
عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
07:12
دوللي شاهين تعلن موعد ومكان قداس والدتها
05:10
زوجة سامح الصريطي تكشف تطور حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ
05:07
فايز المالكي يحسم حقيقة تدهور صحته واصابته بورم
04:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026