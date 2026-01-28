تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة

الإطلالة جاءت ضمن عرض دار سكياباريلي، حيث ارتدت تايلور تاجًا وقلادة مستوحَيين من مجوهرات تاريخية شهيرة، أُعيد تخيّلها فنيًا انطلاقًا من كنوز فاخرة كانت قد سُرقت في فترات سابقة من متحف اللوفر. هذا الاختيار الجريء أعاد تسليط الضوء على قدرة تايلور على تحويل الإطلالة إلى رسالة بصرية تتجاوز حدود الموضة التقليدية.
أعلن المحامي إسماعيل دشتي إخلاء سبيل موكلته خلود، مؤكدًا انتهاء إجراءات الإفراج عنها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس مشاركتها في عرض يانينا كوتور، الذي أُقيم ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2026، حيث خطفت الأنظار بحضورها وتفاعلها العفوي مع الجمهور.
أثار الفنان السوري عدنان أبو الشامات موجة تفاعل واسعة بعد تعليقه المنتقد على قرار منع المكياج في المؤسسات الإدارية بمحافظة اللاذقية، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيها: “المكان الذي لا يحتمل وجهًا ملوّنًا، لن يحتمل رأيًا مختلفًا. والمؤسسة التي تبدأ بالتحكم بالمظهر، ستنتهي بالتحكم بالصوت”، وهو تعليق لاقى انتشارًا كبيرًا وأعاد إشعال النقاش حول حدود التنظيم الوظيفي والحريات الفردية.