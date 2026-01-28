تيانا تايلور تتألق بمجوهرات مستوحاة من كنوز مسروقة

أثار الفنان السوري عدنان أبو الشامات موجة تفاعل واسعة بعد تعليقه المنتقد على قرار منع المكياج في المؤسسات الإدارية بمحافظة اللاذقية، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيها: “المكان الذي لا يحتمل وجهًا ملوّنًا، لن يحتمل رأيًا مختلفًا. والمؤسسة التي تبدأ بالتحكم بالمظهر، ستنتهي بالتحكم بالصوت”، وهو تعليق لاقى انتشارًا كبيرًا وأعاد إشعال النقاش حول حدود التنظيم الوظيفي والحريات الفردية.



