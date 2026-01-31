الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شيماء سيف تكشف إصابتها بالوسواس القهري وتطلب المساعدة
شيماء سيف تكشف إصابتها بالوسواس القهري وتطلب المساعدة
A-
A+

شيماء سيف تكشف إصابتها بالوسواس القهري وتطلب المساعدة

فن

2026-01-31 | 05:31
شيماء سيف تكشف إصابتها بالوسواس القهري وتطلب المساعدة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شيماء سيف تكشف إصابتها بالوسواس القهري وتطلب المساعدة

كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف عن جانب شخصي دقيق من حياتها، بعدما أعلنت إصابتها بمرض الوسواس القهري، ولا سيما المتعلق بالنظافة، في خطوة جريئة لاقت تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت شيماء سيف جمهورها رسالة صريحة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام، تحدثت فيها عن تجربتها مع المرض، وطرحت تساؤلات مباشرة حول طرق العلاج، معبّرة عن قلقها من اللجوء إلى الأدوية، ومتسائلة عمّا إذا كان العلاج النفسي يقتصر على الجلسات السلوكية أم يتطلب علاجًا دوائيًا. كما دعت متابعيها إلى مشاركة تجاربهم الشخصية أو ترشيح أطباء مختصين ساعدوهم في تجاوز هذه الحالة.
رسالة شيماء سيف لامست شريحة واسعة من الجمهور، حيث انهالت عليها التعليقات الداعمة، وشارك عدد كبير من المتابعين قصصهم الخاصة مع الوسواس القهري، في مشهد عكس حالة تضامن إنساني لافت ودعمًا نفسيًا واضحًا للفنانة.

 
 

اقرأ ايضا في فن

زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي
Play
08:11
Play

زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي

أعربت الإعلامية زينة يازجي، زوجة الفنان عابد فهد، عن استيائها من أسلوب تعامل بعض عناصر الشرطة والأمن مع القضايا الجنائية، وذلك على خلفية الجريمة التي أودت بحياة الفنانة هدى شعراوي، وما رافقها من تداول واسع لمقاطع مصوّرة أثناء إلقاء القبض على المتهمة.

08:11

زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي

أعربت الإعلامية زينة يازجي، زوجة الفنان عابد فهد، عن استيائها من أسلوب تعامل بعض عناصر الشرطة والأمن مع القضايا الجنائية، وذلك على خلفية الجريمة التي أودت بحياة الفنانة هدى شعراوي، وما رافقها من تداول واسع لمقاطع مصوّرة أثناء إلقاء القبض على المتهمة.

شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا
07:54

شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا

سجّلت النجمة العالمية شاكيرا إنجازًا غير مسبوق في مسيرتها الفنية، بعدما دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر فنانة لاتينية تحقيقًا للإيرادات من جولة غنائية، بفضل جولتها العالمية الأخيرة Las Mujeres Ya No Lloran.

07:54

شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا

سجّلت النجمة العالمية شاكيرا إنجازًا غير مسبوق في مسيرتها الفنية، بعدما دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر فنانة لاتينية تحقيقًا للإيرادات من جولة غنائية، بفضل جولتها العالمية الأخيرة Las Mujeres Ya No Lloran.

بعد مقتل هدى شعراوي… تهديدات بإنهاء حياة سلاف فواخرجي
05:36

بعد مقتل هدى شعراوي… تهديدات بإنهاء حياة سلاف فواخرجي

بعد جريمة مقتل الفنانة السورية القديرة هدى شعراوي على يد خادمتها، تصاعدت موجة تحريض خطيرة طالت الفنانة سلاف فواخرجي، حيث أُدرج اسمها ضمن قائمة تهديدات بالقتل جرى تداولها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها منشور مثير للجدل تضمّن صورة لها وعبارة تحريضية مباشرة.

05:36

بعد مقتل هدى شعراوي… تهديدات بإنهاء حياة سلاف فواخرجي

بعد جريمة مقتل الفنانة السورية القديرة هدى شعراوي على يد خادمتها، تصاعدت موجة تحريض خطيرة طالت الفنانة سلاف فواخرجي، حيث أُدرج اسمها ضمن قائمة تهديدات بالقتل جرى تداولها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها منشور مثير للجدل تضمّن صورة لها وعبارة تحريضية مباشرة.

اخترنا لك
زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي
08:11
شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا
07:54
بعد مقتل هدى شعراوي… تهديدات بإنهاء حياة سلاف فواخرجي
05:36
حمل مي عز الدين يتصدر.. هذا ما كشف بعد صور عيد ميلادها
05:26

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026