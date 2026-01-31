بعد مقتل هدى شعراوي… تهديدات بإنهاء حياة سلاف فواخرجي

وفي هذا السياق، نشر الكاتب السياسي سامح عسكر منشورًا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، دعا فيه الجهات الأمنية والمنظمات المعنية إلى التحرّك لضبط أصحاب هذه المنشورات، معتبرًا أنها تحريضية وتهدد حياة فنانة معروفة، ومشدّدًا على خطورة الخطاب الذي يحضّ على العنف والتصفية.
من جهتها، ردّت سلاف فواخرجي على منشور عسكر برسالة مقتضبة، عبّرت فيها عن شكرها له، ووصفت هذه الحملات بأنها صادرة عن أشخاص يفتقرون إلى الأخلاق والرادع الإنساني، مؤكدة أن مثل هذا الخطاب لا يساوي شيئًا ولا يعكس أي قيمة أو وعي.
وفي السياق نفسه، كشف الطبيب والإعلامي خالد منتصر عن تهديدات جديدة تستهدف سلاف فواخرجي، مشيرًا إلى أن حملات التحريض ضدها شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، على خلفية مواقفها ورفضها الخضوع لضغوط ما وصفها بعصابات محددة.
أعربت الإعلامية زينة يازجي، زوجة الفنان عابد فهد، عن استيائها من أسلوب تعامل بعض عناصر الشرطة والأمن مع القضايا الجنائية، وذلك على خلفية الجريمة التي أودت بحياة الفنانة هدى شعراوي، وما رافقها من تداول واسع لمقاطع مصوّرة أثناء إلقاء القبض على المتهمة.
سجّلت النجمة العالمية شاكيرا إنجازًا غير مسبوق في مسيرتها الفنية، بعدما دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر فنانة لاتينية تحقيقًا للإيرادات من جولة غنائية، بفضل جولتها العالمية الأخيرة Las Mujeres Ya No Lloran.
كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف عن جانب شخصي دقيق من حياتها، بعدما أعلنت إصابتها بمرض الوسواس القهري، ولا سيما المتعلق بالنظافة، في خطوة جريئة لاقت تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.