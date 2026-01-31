بعد مقتل هدى شعراوي… تهديدات بإنهاء حياة سلاف فواخرجي

وفي هذا السياق، نشر الكاتب السياسي سامح عسكر منشورًا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، دعا فيه الجهات الأمنية والمنظمات المعنية إلى التحرّك لضبط أصحاب هذه المنشورات، معتبرًا أنها تحريضية وتهدد حياة فنانة معروفة، ومشدّدًا على خطورة الخطاب الذي يحضّ على العنف والتصفية.

من جهتها، ردّت على منشور عسكر برسالة مقتضبة، عبّرت فيها عن شكرها له، ووصفت هذه الحملات بأنها صادرة عن أشخاص يفتقرون إلى الأخلاق والرادع الإنساني، مؤكدة أن مثل هذا الخطاب لا يساوي شيئًا ولا يعكس أي قيمة أو وعي.

وفي السياق نفسه، كشف الطبيب والإعلامي منتصر عن تهديدات تستهدف سلاف فواخرجي، مشيرًا إلى أن حملات التحريض ضدها شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الآونة ، على خلفية مواقفها ورفضها الخضوع لضغوط ما وصفها بعصابات محددة.