حمل مي عز الدين يتصدر.. هذا ما كشف بعد صور عيد ميلادها

وظهرت مي في الصور بإطلالة بسيطة وملابس فضفاضة، ما دفع عددًا كبيرًا من المتابعين إلى ملاحظة تغيّر في شكلها، وتحديدًا عند منطقة البطن، لتبدأ موجة من التعليقات والتكهنات التي رجّحت احتمال حملها، من دون أي تأكيد رسمي من الطرفين.

وسرعان ما انتشرت الصور على نطاق واسع، وتحول التفاعل معها إلى نقاش كبير بين جمهورها، حيث عبّر البعض عن فرحهم المسبق، فيما دعا آخرون إلى احترام خصوصيتها وعدم الانجرار وراء الشائعات.

في المقابل، كانت مي عز الدين قد شاركت جمهورها صورًا رومانسية من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، أرفقتها برسالة عاطفية لزوجها عبّرت فيها عن حبها وامتنانها لوجوده في حياتها، ما حظي بتفاعل إيجابي واسع.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن ما يتم تداوله، فيما يترقب الجمهور حقيقة المتداولة، وسط تمنيات بالسعادة والاستقرار للثنائي.