ظهور مفاجئ لعمرو أديب مع دينا طلعت يثير التساؤلات بعد انفصاله عن لميس الحديدي

حيث جاء هذا الظهور بعد فترة وجيزة من إعلانه الرسمي عن الانفصال عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي
عقب زواج دام لأكثر من 25 عاماً، وهو ما فتح باب التكهنات الواسعة حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما واحتمالية ارتباطهما رسمياً رغم عدم صدور أي تعليق رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي هذه الشائعات.
وكان أديب
قد شدد في تصريحات سابقة على رغبته في الفصل التام بين حياته الشخصية ومسيرته المهنية، مؤكداً أن انفصاله عن لميس الحديدي تم في إطار من الاحترام المتبادل تقديراً للعشرة الطويلة التي بدأت منذ عام 1999، خاصة وأن آخر ظهور مشترك
لهما كان في أجواء عائلية ودية خلال احتفالهما بخطوبة نجلهما نور في شهر نوفمبر الماضي
، مما يجعل ظهوره الأخير مع دينا طلعت مادة دسمة لجدل المتابعين الباحثين عن حقيقة الفصل الجديد في حياة الإعلامي الشهير.