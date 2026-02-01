ظهور مفاجئ لعمرو أديب مع دينا طلعت يثير التساؤلات بعد انفصاله عن لميس الحديدي

تصدر الإعلامي حديث منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية عقب ظهوره الأول برفقة سيدة الأعمال دينا طلعت في مناسبة اجتماعية ضمت نخبة من الشخصيات العامة.

حيث جاء هذا الظهور بعد فترة وجيزة من إعلانه الرسمي عن الانفصال عن زوجته الإعلامية عقب زواج دام لأكثر من 25 عاماً، وهو ما فتح باب التكهنات الواسعة حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما واحتمالية ارتباطهما رسمياً رغم عدم صدور أي تعليق رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي هذه الشائعات.

وكان قد شدد في تصريحات سابقة على رغبته في الفصل التام بين حياته الشخصية ومسيرته المهنية، مؤكداً أن انفصاله عن لميس الحديدي تم في إطار من الاحترام المتبادل تقديراً للعشرة الطويلة التي بدأت منذ عام 1999، خاصة وأن آخر ظهور لهما كان في أجواء عائلية ودية خلال احتفالهما بخطوبة نجلهما نور في شهر ، مما يجعل ظهوره الأخير مع دينا طلعت مادة دسمة لجدل المتابعين الباحثين عن حقيقة الفصل الجديد في حياة الإعلامي الشهير.