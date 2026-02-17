بعد خروجها من السجن.. روان بن حسين تكشف مفاجأة: حاولت انهي حياتي

أثارت الفنانة والمؤثرة روان بن موجة من الجدل بعد رسالة شخصية مؤثرة كشفت فيها تفاصيل صادمة من حياتها، متحدثة بصراحة غير مسبوقة عن مرحلة وصفتها بالأصعب.

حيث كشفت روان أنها أُدخلت إلى العناية المركزة في نوفمبر 2024 إثر محاولة لإنهاء حياتها، مشيرة إلى أنها كانت تعيش صراعاً داخلياً قاسيًا في وقت كان فيه الجميع يعتقد أنها تملك كل مقومات النجاح والسعادة، موضحة أن طلاقها شكّل جرحاً عميقاً، إلا أن وفاة والدتها كانت الضربة الأقسى التي حطّمتها نفسياً. حيث كشفت روان أنها أُدخلت إلى العناية المركزة في نوفمبر 2024 إثر محاولة لإنهاء حياتها، مشيرة إلى أنها كانت تعيش صراعاً داخلياً قاسيًا في وقت كان فيه الجميع يعتقد أنها تملك كل مقومات النجاح والسعادة، موضحة أن طلاقها شكّل جرحاً عميقاً، إلا أن وفاة والدتها كانت الضربة الأقسى التي حطّمتها نفسياً.

وبينت أنها لجأت في تلك المرحلة إلى سلوكيات مؤذية، من بينها الإفراط في شرب الكحول وإساءة استخدام بعض الأدوية النفسية بهدف تخدير مشاعرها، إضافة إلى المبالغة في التمارين الرياضية والعمل لساعات إضافية لتفادي مواجهة واقعها، معترفة بدخولها في علاقات وصفتها بـ"الخاطئة" أدت لانطفاء بريقها. وأشارت روان بجرأة إلى أن تجربة السجن كانت نقطة تحوّل ونظرت إليها كـ"طوق " أنقذها من نهاية مأساوية، ومنحتها فرصة لإعادة تقييم مسارها والبدء من جديد بعقلية مختلفة، مؤكدة أنها خسرت الكثير لتدرك قيمة ما تملكه .

وفي سياق متصل، وبعد خروجها من السجن قبل أيام قليلة وظهورها بملامح لافتة وخسارة واضحة في الوزن، أعلنت روان قراراً مفاجئاً لجمهورها، مؤكدة أنها لن تشارك هذا العام تفاصيل حياتها اليومية في شهر رمضان كما اعتادت، سواء من حيث الإطلالات أو موائد الإفطار والسحور، لرغبتها في تخصيص الشهر للعبادة والتقرب إلى وحده، لتبدأ بذلك مرحلة من حياتها عنوانها المراجعة والتغيير.