ومن أبرز الأسماء التي شملتها الحملة، الممثل إسماعيل حاج أوغلو، المعروف بمشاركته في عدد من المسلسلات والأفلام، من بينها مسلسل السجين، وزوج إحدى ممثلات مسلسل "حريم السلطان"، إلى جانب المغني مراد دالكيليتش، ومغني فرقة الروك "دومان" كآهان تانغوزي. كما طالت التوقيفات الملاكم آدم كيليتشجي، إضافة إلى عارضين وعارضات أزياء ومؤثرين على مواقع التواصل.

وأفادت في إسطنبول بأنها أوقفت في المرحلة الأولى 17 شخصاً من أصل 25 متهماً في القضية، قبل أن يرتفع العدد إلى 19 موقوفاً يواجهون تهماً متنوعة تتعلق بشراء وتعاطي والاتجار بالممنوعات، في إطار حملة مستمرة منذ عدة أشهر.

وفي تطور لافت، أصدرت قرار توقيف بحق نجم الغناء إديس، ضمن التحقيقات ذاتها، غير أن تقارير إعلامية أكدت مغادرته إلى البرازيل قبل يوم من صدور القرار، ما يفتح الباب أمام تطورات قانونية محتملة خلال الأيام المقبلة.

الحملة الحالية تأتي استكمالاً لسلسلة عمليات انطلقت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستهدفت عدداً من الإعلاميين والفنانين ومشاهير السوشال ميديا. وسبق أن أسفرت التحقيقات عن إثبات تعاطي بعضهم للمواد المخدرة، وسط متابعة قضائية حثيثة.

ومن بين الأسماء المتداولة في سياق القضية أيضاً، المذيعة التلفزيونية إيلا روميسا جيبيجي، التي اعترفت بالتعاطي للاستفادة من تخفيف العقوبة، فيما كشفت نتائج فحوص حديثة عن وجود آثار مخدرات في عينات الممثلتين إيزغي أيوب أوغلو وميليسا دونغيل، إضافة إلى نجمة مواقع التواصل شيماء صوباشي.

وبحسب القانون التركي، يواجه من تثبت بحقه تهمة شراء أو تعاطي الممنوعات عقوبة سجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال ارتكاب المخالفة قرب مرافق عامة أو تعليمية أو صحية. كما يتيح القانون للنائب العام تأجيل رفع الدعوى بحق المتعاطين في حال التزامهم ببرنامج علاجي لمدة عام كامل، على أن يُمحى السجل الجنائي في حال استيفاء الشروط.

