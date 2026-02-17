الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عملية أمنية واسعة في إسطنبول.. اعتقال نجوم في &quot;حريم السلطان &quot; و&quot;دومان&quot;
عملية أمنية واسعة في إسطنبول.. اعتقال نجوم في "حريم السلطان " و"دومان"
A-
A+

عملية أمنية واسعة في إسطنبول.. اعتقال نجوم في "حريم السلطان " و"دومان"

فن

2026-02-17 | 13:00
عملية أمنية واسعة في إسطنبول.. اعتقال نجوم في "حريم السلطان " و"دومان"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
عملية أمنية واسعة في إسطنبول.. اعتقال نجوم في "حريم السلطان " و"دومان"

أطلقت السلطات التركية، صباح الثلاثاء، حملة أمنية واسعة في مدينة إسطنبول استهدفت عدداً من المشاهير في الوسط الفني والإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن تحقيقات متواصلة تتعلق بقضايا ممنوعات، ما أسفر عن توقيف 19 شخصاً حتى الآن، بينهم ممثلون ومغنون وشخصيات معروفة على السوشال ميديا.

ومن أبرز الأسماء التي شملتها الحملة، الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو، المعروف بمشاركته في عدد من المسلسلات والأفلام، من بينها مسلسل السجين، وزوج إحدى ممثلات مسلسل "حريم السلطان"، إلى جانب المغني مراد دالكيليتش، ومغني فرقة الروك "دومان" كآهان تانغوزي. كما طالت التوقيفات الملاكم آدم كيليتشجي، إضافة إلى عارضين وعارضات أزياء ومؤثرين على مواقع التواصل.

وأفادت النيابة العامة في إسطنبول بأنها أوقفت في المرحلة الأولى 17 شخصاً من أصل 25 متهماً في القضية، قبل أن يرتفع العدد إلى 19 موقوفاً يواجهون تهماً متنوعة تتعلق بشراء وتعاطي والاتجار بالممنوعات، في إطار حملة مستمرة منذ عدة أشهر.

وفي تطور لافت، أصدرت النيابة قرار توقيف بحق نجم الغناء إديس، ضمن التحقيقات ذاتها، غير أن تقارير إعلامية أكدت مغادرته إلى البرازيل قبل يوم من صدور القرار، ما يفتح الباب أمام تطورات قانونية محتملة خلال الأيام المقبلة.

الحملة الحالية تأتي استكمالاً لسلسلة عمليات أمنية انطلقت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستهدفت عدداً من الإعلاميين والفنانين ومشاهير السوشال ميديا. وسبق أن أسفرت التحقيقات عن إثبات تعاطي بعضهم للمواد المخدرة، وسط متابعة قضائية حثيثة.

ومن بين الأسماء المتداولة في سياق القضية أيضاً، المذيعة التلفزيونية إيلا روميسا جيبيجي، التي اعترفت بالتعاطي للاستفادة من تخفيف العقوبة، فيما كشفت نتائج فحوص حديثة عن وجود آثار مخدرات في عينات الممثلتين إيزغي أيوب أوغلو وميليسا دونغيل، إضافة إلى نجمة مواقع التواصل شيماء صوباشي.

وبحسب القانون التركي، يواجه من تثبت بحقه تهمة شراء أو تعاطي الممنوعات عقوبة سجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال ارتكاب المخالفة قرب مرافق عامة أو تعليمية أو صحية. كما يتيح القانون للنائب العام تأجيل رفع الدعوى بحق المتعاطين في حال التزامهم ببرنامج علاجي لمدة عام كامل، على أن يُمحى السجل الجنائي في حال استيفاء الشروط.

ومن أبرز الأسماء التي شملتها الحملة، الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو، المعروف بمشاركته في عدد من المسلسلات والأفلام، من بينها مسلسل السجين، إلى جانب المغني مراد دالكيليتش، ومغني فرقة كاان تانغوزي. كما طالت التوقيفات الملاكم آدم كيليتشجي، إضافة إلى عارضين وعارضات أزياء ومؤثرين على مواقع التواصل.

وأفادت النيابة العامة في إسطنبول بأنها أوقفت في المرحلة الأولى 17 شخصاً من أصل 25 متهماً في القضية، قبل أن يرتفع العدد إلى 19 موقوفاً يواجهون تهماً متنوعة تتعلق بشراء وتعاطي والاتجار بالممنوعات، في إطار حملة مستمرة منذ عدة أشهر.

وفي تطور لافت، أصدرت النيابة قرار توقيف بحق نجم الغناء إديس، ضمن التحقيقات ذاتها، غير أن تقارير إعلامية أكدت مغادرته إلى البرازيل قبل يوم من صدور القرار، ما يفتح الباب أمام تطورات قانونية محتملة خلال الأيام المقبلة.

الحملة الحالية تأتي استكمالاً لسلسلة عمليات أمنية انطلقت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستهدفت عدداً من الإعلاميين والفنانين ومشاهير السوشال ميديا. وسبق أن أسفرت التحقيقات عن إثبات تعاطي بعضهم للمواد المخدرة، وسط متابعة قضائية حثيثة.

اقرأ ايضا في فن

إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب
08:36

إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب

خطفَت النجمة اللبنانية إليسا الأنظار خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات “ستارز أون بورد”، بعد تداول مقطع فيديو عفوي وثّق لحظة مؤثرة جمعتها بطفلة صعدت إلى المسرح أثناء إحيائها إحدى أغنياتها.

08:36

إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب

خطفَت النجمة اللبنانية إليسا الأنظار خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات “ستارز أون بورد”، بعد تداول مقطع فيديو عفوي وثّق لحظة مؤثرة جمعتها بطفلة صعدت إلى المسرح أثناء إحيائها إحدى أغنياتها.

تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز
08:25

تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز

أعلنت السلطات الأميركية نتائج التحقيق في وفاة فيكتوريا جونز، ابنة الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز، التي عُثر عليها متوفاة في الأول من كانون الثاني الماضي داخل أحد فنادق مدينة سان فرانسيسكو.

08:25

تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز

أعلنت السلطات الأميركية نتائج التحقيق في وفاة فيكتوريا جونز، ابنة الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز، التي عُثر عليها متوفاة في الأول من كانون الثاني الماضي داخل أحد فنادق مدينة سان فرانسيسكو.

الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية
08:23

الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية

أثار الأمير ويليام تفاعلًا واسعًا بعد ظهوره في برنامج “لايف هاكس” Life Hacks، حيث تحدث بصراحة عن تجاربه الشخصية مع الصحة النفسية، مسلطًا الضوء على الأدوات التي يعتمدها للتعامل مع الضغوط والتحديات النفسية.

08:23

الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية

أثار الأمير ويليام تفاعلًا واسعًا بعد ظهوره في برنامج “لايف هاكس” Life Hacks، حيث تحدث بصراحة عن تجاربه الشخصية مع الصحة النفسية، مسلطًا الضوء على الأدوات التي يعتمدها للتعامل مع الضغوط والتحديات النفسية.

اخترنا لك
إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب
08:36
تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز
08:25
الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية
08:23
بعد 5 سنوات زواج… كارتر ريوم يطلب يد باريس هيلتون مجددًا
08:14

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026