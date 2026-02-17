ظهور ابنة رانيا العباسي يتصدر الترند بعد سنوات من اختفائها على ايام نظام بشار الاسد

الفيديو، الذي أُعيد تداوله بكثافة خلال الساعات الماضية على ، دفع كثيرين إلى المطالبة بالتحقق من هوية الفتاة، خصوصًا في ظل استمرار الغموض الذي يلف مصير عائلة رانيا العباسي منذ اعتقالهم بعد والدهم عام 2013. واعتبر ناشطون أن أي خيط قد يقود إلى كشف مصير الأبناء يُعدّ بارقة أمل بعد سنوات طويلة من الانتظار.

حسان العباسي، شقيق رانيا، أعاد نشر المقطع عبر حساباته على مواقع التواصل، مناشدًا كل من يتعرّف إلى الفتاة أو يمتلك أي معلومة مؤكدة التواصل مع العائلة بشكل مباشر. وأوضح في رسالته أن الفيديو يعود إلى عام 2022، وأن الفتاة – بحسب ما ورد في الحلقة – أُعيدت حينها إلى اليونان، قبل أن تنقطع أخبارها. ورجّح أنها قد تكون حاولت مجددًا الوصول إلى وجهة أوروبية أخرى بطريقة غير نظامية. كما عبّر عن ألمه الشديد لرؤية الفتاة وهي تبكي، متأثرة – بحسب تعبيره – بذكريات اعتقال والدها ثم اقتيادها مع والدتها وإخوتها، بينهم الطفلة الرضيعة ليان، إلى جهة مجهولة، في لا يزال محفورًا في ذاكرة العائلة.

العائلة بدورها ناشدت السوريين في مختلف الدول الأوروبية، لا سيما في هولندا واليونان وألمانيا والسويد والنروج، للمساعدة في التحقق من هوية الفتاة، كما طالبت الجهات الرسمية المعنية بمتابعة القضية بشكل جدي وإنساني. وأكدت أن الشبه كبير بين الفتاة الظاهرة في الفيديو وبين ديما، ابنة أختهم، داعية كل من يملك معلومات دقيقة أو مؤكدة إلى التواصل فورًا، بعيدًا عن الشائعات أو الاجتهادات غير الموثوقة.

ويُذكر أن رانيا العباسي طبيبة أسنان سورية وبطلة عربية ودولية في الشطرنج، وتُوّجت بطلة لسوريا عدة مرات. اختفت قسرًا مع زوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة عام 2013، على يد نظام المخلوع، ولم يُعرف مكان اعتقالهم أو احتجازهم حتى ، فيما انقطعت أي معلومات رسمية عن مصيرهم منذ لحظة اختفائهم.