الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ظهور ابنة رانيا العباسي يتصدر الترند بعد سنوات من اختفائها على ايام نظام بشار الاسد
A-
A+

ظهور ابنة رانيا العباسي يتصدر الترند بعد سنوات من اختفائها على ايام نظام بشار الاسد

فن

2026-02-17 | 13:15
ظهور ابنة رانيا العباسي يتصدر الترند بعد سنوات من اختفائها على ايام نظام بشار الاسد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ظهور ابنة رانيا العباسي يتصدر الترند بعد سنوات من اختفائها على ايام نظام بشار الاسد

ضجّة واسعة أثارها مقطع فيديو متداول من برنامج إيطالي يحمل اسم Border Control، يوثّق محاولة فتاة شابة الهروب بطريقة غير شرعية عبر مطار روما عام 2022 برفقة شاب، قبل أن يتم توقيفها من قبل سلطات المطار وإعادتها. إلا أنّ ما حوّل الفيديو من مشهد عابر ضمن برنامج تلفزيوني إلى قضية رأي عام، هو الشبه الكبير الذي لاحظه ناشطون بين الفتاة الظاهرة في المقطع و"ديما" ابنة الطبيبة السورية رانيا العباسي، التي تم اعتقالها مع أبنائها بعد زوجها على يد نظام بشار الأسد المخلوع.

الفيديو، الذي أُعيد تداوله بكثافة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع كثيرين إلى المطالبة بالتحقق من هوية الفتاة، خصوصًا في ظل استمرار الغموض الذي يلف مصير عائلة رانيا العباسي منذ اعتقالهم بعد والدهم عام 2013. واعتبر ناشطون أن أي خيط قد يقود إلى كشف مصير الأبناء يُعدّ بارقة أمل بعد سنوات طويلة من الانتظار.

حسان العباسي، شقيق رانيا، أعاد نشر المقطع عبر حساباته على مواقع التواصل، مناشدًا كل من يتعرّف إلى الفتاة أو يمتلك أي معلومة مؤكدة التواصل مع العائلة بشكل مباشر. وأوضح في رسالته أن الفيديو يعود إلى عام 2022، وأن الفتاة – بحسب ما ورد في الحلقة – أُعيدت حينها إلى اليونان، قبل أن تنقطع أخبارها. ورجّح أنها قد تكون حاولت مجددًا الوصول إلى وجهة أوروبية أخرى بطريقة غير نظامية. كما عبّر عن ألمه الشديد لرؤية الفتاة وهي تبكي، متأثرة – بحسب تعبيره – بذكريات اعتقال والدها ثم اقتيادها مع والدتها وإخوتها، بينهم الطفلة الرضيعة ليان، إلى جهة مجهولة، في مشهد لا يزال محفورًا في ذاكرة العائلة.

العائلة بدورها ناشدت السوريين في مختلف الدول الأوروبية، لا سيما في هولندا واليونان وألمانيا والسويد والنروج، للمساعدة في التحقق من هوية الفتاة، كما طالبت الجهات الرسمية المعنية بمتابعة القضية بشكل جدي وإنساني. وأكدت أن الشبه كبير بين الفتاة الظاهرة في الفيديو وبين ديما، ابنة أختهم، داعية كل من يملك معلومات دقيقة أو مؤكدة إلى التواصل فورًا، بعيدًا عن الشائعات أو الاجتهادات غير الموثوقة.

ويُذكر أن رانيا العباسي طبيبة أسنان سورية وبطلة عربية ودولية في الشطرنج، وتُوّجت بطلة لسوريا عدة مرات. اختفت قسرًا مع زوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة عام 2013، على يد نظام بشار الأسد المخلوع، ولم يُعرف مكان اعتقالهم أو احتجازهم حتى اليوم، فيما انقطعت أي معلومات رسمية عن مصيرهم منذ لحظة اختفائهم.

 

اقرأ ايضا في فن

إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب
08:36

إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب

خطفَت النجمة اللبنانية إليسا الأنظار خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات “ستارز أون بورد”، بعد تداول مقطع فيديو عفوي وثّق لحظة مؤثرة جمعتها بطفلة صعدت إلى المسرح أثناء إحيائها إحدى أغنياتها.

08:36

إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب

خطفَت النجمة اللبنانية إليسا الأنظار خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات “ستارز أون بورد”، بعد تداول مقطع فيديو عفوي وثّق لحظة مؤثرة جمعتها بطفلة صعدت إلى المسرح أثناء إحيائها إحدى أغنياتها.

تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز
08:25

تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز

أعلنت السلطات الأميركية نتائج التحقيق في وفاة فيكتوريا جونز، ابنة الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز، التي عُثر عليها متوفاة في الأول من كانون الثاني الماضي داخل أحد فنادق مدينة سان فرانسيسكو.

08:25

تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز

أعلنت السلطات الأميركية نتائج التحقيق في وفاة فيكتوريا جونز، ابنة الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز، التي عُثر عليها متوفاة في الأول من كانون الثاني الماضي داخل أحد فنادق مدينة سان فرانسيسكو.

الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية
08:23

الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية

أثار الأمير ويليام تفاعلًا واسعًا بعد ظهوره في برنامج “لايف هاكس” Life Hacks، حيث تحدث بصراحة عن تجاربه الشخصية مع الصحة النفسية، مسلطًا الضوء على الأدوات التي يعتمدها للتعامل مع الضغوط والتحديات النفسية.

08:23

الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية

أثار الأمير ويليام تفاعلًا واسعًا بعد ظهوره في برنامج “لايف هاكس” Life Hacks، حيث تحدث بصراحة عن تجاربه الشخصية مع الصحة النفسية، مسلطًا الضوء على الأدوات التي يعتمدها للتعامل مع الضغوط والتحديات النفسية.

اخترنا لك
إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب
08:36
تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز
08:25
الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية
08:23
بعد 5 سنوات زواج… كارتر ريوم يطلب يد باريس هيلتون مجددًا
08:14

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026