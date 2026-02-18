خريطة رمضان على "الجديد": سباق يبدأ بقوة ويستمر حتى منتصف الليل

تخوض "الجديد" السباق الرمضاني من أبوابه الواسعة، إذ تطلق دورة برامجية متكاملة ترافق المشاهدين من الظهيرة حتى ساعات الليل، بباقة تجمع بين الطهي، المسابقات، الدراما التاريخية والاجتماعية، لتؤكد حضورها كوجهة أساسية في شهر المبارك.



تنطلق البرمجة عند الساعة 12:00 ظهرًا مع برنامج "الشيف انطوان عنا" حيث النكهات الرمضانية والوصفات اليومية التي تجمع العائلة حول مائدة واحدة، قبل أن ينتقل المشاهد عند الساعة 15:00 إلى أجواء الحماس والتشويق مع برنامج " أحلى" وفرص ربح الجوائز يوميًا.



وعند الساعة 17:15 يُعرض برنامج "الأنبياء" الذي يقدّم محتوى روحانيًا وتوعويًا يتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، ليليه عند الساعة 17:50 مسلسل "الوجه الآخر" بأحداثه المشوّقة وصراعاته الدرامية المتصاعدة.



الدراما تبلغ ذروتها عند الساعة 18:50 مع مسلسل "اليتيم" أحد أبرز الإنتاجات المنتظرة في رمضان، ثم تتواصل الأحداث عند الساعة 20:30 مع مسلسل " "، قبل أن يأخذ مسلسل "بخمس أرواح" المشاهدين إلى أجواء درامية مختلفة عند الساعة 21:30.



ويُختتم الرمضاني عند الساعة 22:30 مع مسلسل "النويلاتي"، ليبقى الجمهور على موعد مع حكايات مشوّقة حتى آخر الليل.

بهذه الخريطة المتنوعة، تؤكد الجديد حضورها القوي في موسم رمضان، عبر محتوى يجمع الترفيه، الروحانية، والإنتاجات الدرامية الضخمة ضمن دورة عرض يومية متكاملة.