4 آب "الحقيقة الضائعة"
محكمة الجنايات تصدر قرارها النهائي بحق دكتورة خلود و أمين الغباشي
محكمة الجنايات تصدر قرارها النهائي بحق دكتورة خلود و أمين الغباشي
A-
A+

محكمة الجنايات تصدر قرارها النهائي بحق دكتورة خلود و أمين الغباشي

فن

2026-02-18 | 05:06
محكمة الجنايات تصدر قرارها النهائي بحق دكتورة خلود و أمين الغباشي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محكمة الجنايات تصدر قرارها النهائي بحق دكتورة خلود و أمين الغباشي

أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بحبس د. خلود وأمين لمدة سنتين، مع تغريمهما مبلغ ألفي دينار، وذلك على خلفية اتهامهما بالتعاطي وجلب مواد تُصنّف كمؤثرات عقلية.

وقررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، مقابل كفالة مالية قدرها ألف دينار، مع اشتراط حسن السير والسلوك خلال فترة الاختبار، ما يعني أن تنفيذ الحكم يظل معلقاً ما لم يصدر عنهما أي مخالفة جديدة خلال المدة المحددة.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة ببراءتهما من تهمة عدم الإفصاح في المطار عن مبلغ 26,705 دولارات أميركية، لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء القصد الجرمي وفق ما خلصت إليه حيثيات الحكم.
ويأتي القرار بعد جلسات استماع ومرافعات تناولت تفاصيل الضبط والإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، ليحسم الجدل الذي رافقها خلال الفترة الماضية.

اقرأ ايضا في فن

إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب
08:36

إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب

خطفَت النجمة اللبنانية إليسا الأنظار خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات “ستارز أون بورد”، بعد تداول مقطع فيديو عفوي وثّق لحظة مؤثرة جمعتها بطفلة صعدت إلى المسرح أثناء إحيائها إحدى أغنياتها.

08:36

إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب

خطفَت النجمة اللبنانية إليسا الأنظار خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات “ستارز أون بورد”، بعد تداول مقطع فيديو عفوي وثّق لحظة مؤثرة جمعتها بطفلة صعدت إلى المسرح أثناء إحيائها إحدى أغنياتها.

تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز
08:25

تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز

أعلنت السلطات الأميركية نتائج التحقيق في وفاة فيكتوريا جونز، ابنة الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز، التي عُثر عليها متوفاة في الأول من كانون الثاني الماضي داخل أحد فنادق مدينة سان فرانسيسكو.

08:25

تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز

أعلنت السلطات الأميركية نتائج التحقيق في وفاة فيكتوريا جونز، ابنة الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز، التي عُثر عليها متوفاة في الأول من كانون الثاني الماضي داخل أحد فنادق مدينة سان فرانسيسكو.

الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية
08:23

الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية

أثار الأمير ويليام تفاعلًا واسعًا بعد ظهوره في برنامج “لايف هاكس” Life Hacks، حيث تحدث بصراحة عن تجاربه الشخصية مع الصحة النفسية، مسلطًا الضوء على الأدوات التي يعتمدها للتعامل مع الضغوط والتحديات النفسية.

08:23

الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية

أثار الأمير ويليام تفاعلًا واسعًا بعد ظهوره في برنامج “لايف هاكس” Life Hacks، حيث تحدث بصراحة عن تجاربه الشخصية مع الصحة النفسية، مسلطًا الضوء على الأدوات التي يعتمدها للتعامل مع الضغوط والتحديات النفسية.

إليسا تقطع الغناء لاحتضان طفلة… مشهد إنساني يلامس القلوب
08:36
تقرير رسمي يكشف سبب وفاة ابنة تومي لي جونز
08:25
الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية
08:23
بعد 5 سنوات زواج… كارتر ريوم يطلب يد باريس هيلتون مجددًا
08:14

