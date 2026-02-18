محكمة الجنايات تصدر قرارها النهائي بحق دكتورة خلود و أمين الغباشي

أصدرت حكماً يقضي بحبس د. خلود وأمين لمدة سنتين، مع تغريمهما مبلغ ألفي ، وذلك على خلفية اتهامهما بالتعاطي وجلب مواد تُصنّف كمؤثرات عقلية.



وقررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، مقابل كفالة مالية قدرها ألف ، مع اشتراط حسن السير والسلوك خلال فترة الاختبار، ما يعني أن تنفيذ الحكم يظل معلقاً ما لم يصدر عنهما أي مخالفة خلال المدة المحددة.

وفي السياق نفسه، قضت المحكمة ببراءتهما من تهمة عدم الإفصاح في عن مبلغ 26,705 دولارات أميركية، لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء القصد الجرمي وفق ما خلصت إليه حيثيات الحكم.

ويأتي القرار بعد جلسات استماع ومرافعات تناولت تفاصيل الضبط والإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، ليحسم الجدل الذي رافقها خلال الفترة الماضية.

