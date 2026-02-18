ملحم زين بتصريحات مفاجئة عن قضية فضل شاكر : بريء وما قوّص على نملة

أثار الفنان اللبناني موجة من الجدل والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أدلى بتصريحات لافتة حول قضية الفنان ، أعادت الملف إلى واجهة مجدداً بين مؤيدين ومعارضين.



وفي التفاصيل، قال خلال مقابلة مع “ET بالعربي” إن بريء من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن القضية “فارغة” على حد تعبيره ولديه خلفية حول القضية، ومشدداً على أنه “ما قوص على نملة”، في إشارة واضحة إلى نفيه القاطع لأي تورط مباشر له في أعمال قتالية أو إطلاق نار.

تصريحات زين سرعان ما انتشرت بشكل واسع، وأثارت انقساماً بين المتابعين، خصوصاً أن قضية فضل شاكر لا تزال من الملفات الحساسة في ، وترتبط بأحداث وسياسية معقدة. وبينما اعتبر البعض أن موقف ملحم زين يعكس قناعة شخصية ودعماً إنسانياً لزميله، رأى آخرون أن الملف لا يزال بيد ، وأن الكلمة الفصل تبقى للمحاكم المختصة.

الجدل الذي أعقب التصريحات يعكس استمرار حساسية هذا الملف في الرأي العام، في ظل تداخل الفن بالسياسة، وبقاء القضية حاضرة في الذاكرة حتى .