ملحم زين بتصريحات مفاجئة عن قضية فضل شاكر : بريء وما قوّص على نملة

وفي التفاصيل، قال ملحم زين
خلال مقابلة مع “ET بالعربي” إن فضل شاكر
بريء من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن القضية “فارغة” على حد تعبيره ولديه خلفية حول القضية، ومشدداً على أنه “ما قوص على نملة”، في إشارة واضحة إلى نفيه القاطع لأي تورط مباشر له في أعمال قتالية أو إطلاق نار.
تصريحات زين سرعان ما انتشرت بشكل واسع، وأثارت انقساماً بين المتابعين، خصوصاً أن قضية فضل شاكر لا تزال من الملفات الحساسة في لبنان
، وترتبط بأحداث أمنية
وسياسية معقدة. وبينما اعتبر البعض أن موقف ملحم زين يعكس قناعة شخصية ودعماً إنسانياً لزميله، رأى آخرون أن الملف لا يزال بيد القضاء
، وأن الكلمة الفصل تبقى للمحاكم المختصة.
الجدل الذي أعقب التصريحات يعكس استمرار حساسية هذا الملف في الرأي العام، في ظل تداخل الفن بالسياسة، وبقاء القضية حاضرة في الذاكرة اللبنانية
حتى اليوم
.