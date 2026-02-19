ابنة حياة الفهد تنهار بالبكاء على الهواء بسبب حالة والدتها الصحية

أثارت الممثلة التركية بهار شاهين تفاعلاً واسعاً بعد ظهورها بالحجاب عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام”، احتفالاً بقدوم شهر رمضان، حيث شاركت صورة سيلفي أمام المرآة غطّت فيها شعرها بشال أسود عقدته من الخلف.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر هز الأوساط البريطانية والعالمية، بعدما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، يوم الخميس، بتوقيف الأمير السابق أندرو ماونتباتن وندسور Andrew Mountbatten-Windsor، شقيق الملك تشارلز الثالث .
في أول تعليق لها بعد صدور حكم محكمة الجنايات بحبسها سنتين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها ألفي دينار كويتي، وجّهت الدكتورة خلود رسالة شكر إلى القضاء الكويتي، معتبرةً أن القرار أنصفها وأغلق صفحة صعبة من حياتها.