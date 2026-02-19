دكتورة خلود برسالة شكر للقضاء الكويتي بعد قرار محكمة الجنايات وهذا ما أكدته

في أول تعليق لها بعد صدور حكم بحبسها سنتين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها ألفي دينار ، وجّهت الدكتورة خلود رسالة شكر إلى ، معتبرةً أن القرار أنصفها وأغلق صفحة صعبة من حياتها.



وقالت خلود : أتقدّم بالشكر والتقدير للقضاء العادل،ولكل من دعمني ووقف معي بدعائه وكلمته ،دام العدل، وحفظ .



كما نشرت عبر حساباتها على مقطع فيديو ظهرت فيه مرتديةً ثوبًا أبيض، وهي تُطلق حمامًا أبيض في ، في رمزي عبّرت من خلاله عن ارتياحها لحصولها وزوجها على الحرية، مؤكدة أن المرحلة الماضية كانت قاسية، لكنها طُويت مع صدور الحكم.

الفيديو حظي بتفاعل واسع بين المتابعين، بين من هنّأها على انتهاء القضية، ومن رأى في المشهد رسالة سلام وبداية ، فيما اعتبر آخرون أن الحكم يشكّل محطة مفصلية في مسارها الشخصي والمهني، وسط استمرار الجدل حول تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

