دكتورة خلود برسالة شكر للقضاء الكويتي بعد قرار محكمة الجنايات وهذا ما أكدته
دكتورة خلود برسالة شكر للقضاء الكويتي بعد قرار محكمة الجنايات وهذا ما أكدته
دكتورة خلود برسالة شكر للقضاء الكويتي بعد قرار محكمة الجنايات وهذا ما أكدته

فن

2026-02-19 | 05:44
دكتورة خلود برسالة شكر للقضاء الكويتي بعد قرار محكمة الجنايات وهذا ما أكدته
دكتورة خلود برسالة شكر للقضاء الكويتي بعد قرار محكمة الجنايات وهذا ما أكدته

في أول تعليق لها بعد صدور حكم محكمة الجنايات بحبسها سنتين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها ألفي دينار كويتي، وجّهت الدكتورة خلود رسالة شكر إلى القضاء الكويتي، معتبرةً أن القرار أنصفها وأغلق صفحة صعبة من حياتها.

وقالت خلود : أتقدّم بالشكر والتقدير للقضاء الكويتي العادل،ولكل من دعمني ووقف معي بدعائه وكلمته الطيبة،دام العدل، وحفظ الله الكويت.

كما نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه مرتديةً ثوبًا أبيض، وهي تُطلق حمامًا أبيض في الهواء، في مشهد رمزي عبّرت من خلاله عن ارتياحها لحصولها وزوجها على الحرية، مؤكدة أن المرحلة الماضية كانت قاسية، لكنها طُويت مع صدور الحكم.
الفيديو حظي بتفاعل واسع بين المتابعين، بين من هنّأها على انتهاء القضية، ومن رأى في المشهد رسالة سلام وبداية جديدة، فيما اعتبر آخرون أن الحكم يشكّل محطة مفصلية في مسارها الشخصي والمهني، وسط استمرار الجدل حول تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

