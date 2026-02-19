نجمة «إسطنبول الظالمة» تفاجئ الجمهور بحديث صريح عن صيامها

وكشفت شاهين في منشورها أنها لم تتمكن طوال حياتها من صيام شهر كاملاً، موضحة أنها تتبع طريقة مستوحاة من جدتها، تقوم على صيام أيام في بداية الشهر، وأيام في منتصفه، وأيام في نهايته. وأكدت أن هذه العادة أصبحت قاعدة شخصية بالنسبة لها، مضيفة أنها تقترب في كل عام أكثر من الالتزام الكامل بالصيام.

تصريحاتها قسمت المتابعين بين من استغرب الفكرة واعتبرها غير مألوفة، ومن تمنّى لها الثبات والقدرة على صيام الشهر كاملاً، مؤكدين احترامهم لصراحتها.

يُذكر أن بهار شاهين عُرفت عربياً من خلال دور “جيرين” في مسلسل إسطنبول الظالمة، وتشارك حالياً في بطولة مسلسل تحت نفس المطر، الذي يتناول قصة إنسانية تجمع بين خلفيات ثقافية مختلفة في إطار درامي معقّد.