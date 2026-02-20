الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حكم ابتدائي في قضية بيسان إسماعيل وميس دعاء: غرامة ومنع من استخدام الإنترنت 3 أشهر
حكم ابتدائي في قضية بيسان إسماعيل وميس دعاء: غرامة ومنع من استخدام الإنترنت 3 أشهر
A-
A+

حكم ابتدائي في قضية بيسان إسماعيل وميس دعاء: غرامة ومنع من استخدام الإنترنت 3 أشهر

فن

2026-02-20 | 04:25
حكم ابتدائي في قضية بيسان إسماعيل وميس دعاء: غرامة ومنع من استخدام الإنترنت 3 أشهر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حكم ابتدائي في قضية بيسان إسماعيل وميس دعاء: غرامة ومنع من استخدام الإنترنت 3 أشهر

بعد الخلاف العلني الذي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي بين بيسان إسماعيل وميس دعاء، انتقل النزاع إلى أروقة القضاء، حيث أصدرت محكمة دبي الجزائية حكمها الابتدائي في الدعوى المقامة بين الطرفين، في قضية شغلت المتابعين خلال الفترة الماضية.


وكشف المستشار القانوني ماهر الباجوري في تصريح لـ ET بالعربي أن الحكم الصادر هو حكم أول درجة ولم يكتسب الصفة القطعية بعد، مشيراً إلى أن من حق المحكوم عليها الطعن به استئنافاً ضمن المهلة القانونية المحددة.

وتضمّن الحكم فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع إلزام بحذف العبارات محل الجريمة من مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الحرمان من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. وأوضح المصدر أن الحكم قابل للاستئناف، ما يفتح المجال أمام مسار قانوني جديد في المرحلة المقبلة.

في المقابل، أمام بيسان إسماعيل مهلة خمسة عشر يوماً لاتخاذ قرارها، إذ يدخل الحكم حيّز التنفيذ بعد انقضاء هذه المهلة. وخلال هذه الفترة، يمكنها القبول بالحكم أو التقدّم باستئناف للمطالبة بتعديل العقوبة، على أن تصبح العقوبات المنصوص عليها نافذة فور انتهاء المدة القانونية في حال عدم الطعن أو بعد البت بالاستئناف.

اقرأ ايضا في فن

نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في “مولانا”
09:17

نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في “مولانا”

كشفت الممثلة السورية نور علي عن تفاصيل أجواء العمل في مسلسل مولانا الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، وذلك خلال مقابلة لها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية.

09:17

نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في “مولانا”

كشفت الممثلة السورية نور علي عن تفاصيل أجواء العمل في مسلسل مولانا الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، وذلك خلال مقابلة لها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية.

إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا
09:13

إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا

اعترف الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو خلال إفادته أمام مكتب المدعي العام بتعاطيه مادة الحشيش، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية “مخدرات المشاهير” التي تقودها شعبة مكافحة المخدرات في مديرية شرطة إسطنبول.

09:13

إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا

اعترف الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو خلال إفادته أمام مكتب المدعي العام بتعاطيه مادة الحشيش، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية “مخدرات المشاهير” التي تقودها شعبة مكافحة المخدرات في مديرية شرطة إسطنبول.

قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»
08:24

قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»

أعاد الفنان السوري قصي خولي نشر فيديو للمؤثر السوري عمرو مسكون عبر خاصية «الستوري»، والذي تناول فيه أداء النجم تيم حسن في مسلسل «مولانا» المعروض على شاشة الجديد عند الساع الثامنة والنصف مساء.

08:24

قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»

أعاد الفنان السوري قصي خولي نشر فيديو للمؤثر السوري عمرو مسكون عبر خاصية «الستوري»، والذي تناول فيه أداء النجم تيم حسن في مسلسل «مولانا» المعروض على شاشة الجديد عند الساع الثامنة والنصف مساء.

اخترنا لك
نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في “مولانا”
09:17
إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا
09:13
قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»
08:24
لمى شريف تكشف أسرار عن حياتها الشخصية في لقاء عبر الجديد
07:12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026