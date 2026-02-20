الأخبار
تامر حسني يفاجئ الجمهور بظهور والدته في إعلانه الرمضاني الجديد
تامر حسني يفاجئ الجمهور بظهور والدته في إعلانه الرمضاني الجديد
تامر حسني يفاجئ الجمهور بظهور والدته في إعلانه الرمضاني الجديد

فن

2026-02-20 | 02:33
تامر حسني يفاجئ الجمهور بظهور والدته في إعلانه الرمضاني الجديد
تامر حسني يفاجئ الجمهور بظهور والدته في إعلانه الرمضاني الجديد

تصدر اسم الفنان المصري تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح إعلانه الرمضاني الجديد لإحدى شركات الاتصالات، والذي فاجأ فيه الجمهور بظهور والدته إلى جانبه، إضافة إلى نجليه آدم وتاليا، في لقطات عائلية مؤثرة لاقت تفاعلاً واسعاً.

تداول رواد مواقع التواصل مقاطع من الإعلان بكثافة، معبرين عن إعجابهم بظهور والدة تامر، معتبرين أن حضورها أضفى طابعاً صادقاً وعاطفياً على العمل الدعائي، خصوصاً في أجواء شهر رمضان

كما شهد الإعلان ظهور نجليه آدم وتاليا إلى جانبه، في لقطات عائلية لافتة، بعد أن ينشر تامر حسني عبر حسابه مقطع فيديو يجمعه بهما، مرفقاً برسالة جاء فيها: «مبروك بابا على الإعلان الحلو… بحبكن، آدم وتاليا».

ويأتي هذا الظهور بعد تصريحات متكررة لتامر حسني أكد فيها تعلّقه الكبير بوالدته، واصفاً إياها بأنها الداعم الأول في حياته، وأنها كانت ترى فيه فناناً منذ طفولته، رغم رغبته حينها بأن يصبح لاعب كرة قدم. وأشار في أكثر من لقاء إلى أنها وقفت إلى جانبه في بداياته، واحتضنت موهبته في الغناء والتمثيل حتى قبل أن يثق هو بنفسه.

كما سبق أن كشف أن إتقانه اللهجة السورية في ديو "ملكة جمال الكون" يعود إلى تأثره بوالدته السورية، لافتاً إلى أنه شعر بسعادة كبيرة بإشادة الجمهور بنطقه الصحيح للهجة.

الإعلان أعاد تسليط الضوء على العلاقة القوية التي تجمع تامر حسني بوالدته، وسط تفاعل واسع اعتبر أن ظهورهما معاً كان أحد أبرز مفاجآت الموسم الرمضاني الحالي.

نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في "مولانا"
09:17
نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في "مولانا"

كشفت الممثلة السورية نور علي عن تفاصيل أجواء العمل في مسلسل مولانا الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، وذلك خلال مقابلة لها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية.

نور علي تكشف كواليس التعاون مع تيم حسن في “مولانا”

كشفت الممثلة السورية نور علي عن تفاصيل أجواء العمل في مسلسل مولانا الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني، وذلك خلال مقابلة لها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم عبر قناة العربية.

إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا
09:13
إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا

اعترف الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو خلال إفادته أمام مكتب المدعي العام بتعاطيه مادة الحشيش، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية "مخدرات المشاهير" التي تقودها شعبة مكافحة المخدرات في مديرية شرطة إسطنبول.

إسماعيل حاج أوغلو يقرّ بتعاطي الممنوعات أمام الادعاء في قضية مشاهير تركيا

اعترف الممثل التركي إسماعيل حاج أوغلو خلال إفادته أمام مكتب المدعي العام بتعاطيه مادة الحشيش، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية “مخدرات المشاهير” التي تقودها شعبة مكافحة المخدرات في مديرية شرطة إسطنبول.

قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»
08:24
قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»

أعاد الفنان السوري قصي خولي نشر فيديو للمؤثر السوري عمرو مسكون عبر خاصية «الستوري»، والذي تناول فيه أداء النجم تيم حسن في مسلسل «مولانا» المعروض على شاشة الجديد عند الساع الثامنة والنصف مساء.

قصي خولي يشيد بأداء تيم حسن في «مولانا» ويتقمّص أسلوب «جابر»

أعاد الفنان السوري قصي خولي نشر فيديو للمؤثر السوري عمرو مسكون عبر خاصية «الستوري»، والذي تناول فيه أداء النجم تيم حسن في مسلسل «مولانا» المعروض على شاشة الجديد عند الساع الثامنة والنصف مساء.

