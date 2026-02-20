تامر حسني يفاجئ الجمهور بظهور والدته في إعلانه الرمضاني الجديد

تداول رواد مواقع التواصل مقاطع من الإعلان بكثافة، معبرين عن إعجابهم بظهور والدة تامر، معتبرين أن حضورها أضفى طابعاً صادقاً وعاطفياً على العمل الدعائي، خصوصاً في أجواء شهر .

كما شهد الإعلان ظهور نجليه آدم وتاليا إلى جانبه، في لقطات عائلية لافتة، بعد أن ينشر تامر حسني عبر حسابه مقطع فيديو يجمعه بهما، مرفقاً برسالة جاء فيها: «مبروك بابا على الإعلان الحلو… بحبكن، آدم وتاليا».

ويأتي هذا الظهور بعد تصريحات متكررة لتامر حسني أكد فيها تعلّقه الكبير بوالدته، واصفاً إياها بأنها الداعم الأول في حياته، وأنها كانت ترى فيه فناناً منذ طفولته، رغم رغبته حينها بأن يصبح لاعب كرة قدم. وأشار في أكثر من لقاء إلى أنها وقفت إلى جانبه في بداياته، واحتضنت موهبته في الغناء والتمثيل حتى قبل أن يثق هو بنفسه.

كما سبق أن كشف أن إتقانه اللهجة في ديو "ملكة " يعود إلى تأثره بوالدته السورية، لافتاً إلى أنه شعر بسعادة كبيرة بإشادة الجمهور بنطقه الصحيح للهجة.

الإعلان أعاد تسليط الضوء على العلاقة القوية التي تجمع تامر حسني بوالدته، وسط تفاعل واسع اعتبر أن ظهورهما معاً كان أحد أبرز مفاجآت الموسم الرمضاني الحالي.