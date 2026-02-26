الأخبار
رومانسية قصي خولي وكاريس بشار في"بخمس أرواح" حديث الجمهو ورقصتهما معًا تتصدر
رومانسية قصي خولي وكاريس بشار في"بخمس أرواح" حديث الجمهو ورقصتهما معًا تتصدر
رومانسية قصي خولي وكاريس بشار في"بخمس أرواح" حديث الجمهو ورقصتهما معًا تتصدر

فن

2026-02-26 | 07:33
رومانسية قصي خولي وكاريس بشار في"بخمس أرواح" حديث الجمهو ورقصتهما معًا تتصدر
رومانسية قصي خولي وكاريس بشار في"بخمس أرواح" حديث الجمهو ورقصتهما معًا تتصدر

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "بخمس أرواح" واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا هذا الموسم، بعدما اجتمع قصي خولي وكاريس بشار في مشهد رومانسي مشحون بالعاطفة، قلب موازين الأحداث وخطف أنفاس المشاهدين.

 المشهد لم يكن عابرًا، بل جاء تتويجًا لتصاعد درامي طويل بين الشخصيتين، ليصل إلى ذروته بإعلان واضح وصريح للحب على المسرح، في لحظة بدت صادقة ومكثفة بكل تفاصيلها.
اللافت أن الرومانسية لم تتوقف عند الكلمات، بل امتدت إلى مشهد دبكة عفوية جمعتهما، حملت طابعًا احتفاليًا ممزوجًا بالشغف، وكشفت عن انسجام لافت وكيمياء عالية بين النجمين.
هذا التمازج بين الاعتراف العاطفي والرقصة التراثية منح المشهد خصوصية مختلفة، وجعل الجمهور يتفاعل بكثافة عبر المنصات، حيث تصدّر المقطع قوائم الترند خلال ساعات قليلة.
كاريس بشار تجسّد في العمل شخصية “سماهر”، المغنية الشعبية القادمة من بيئة ريفية، بلهجة صاغها دحام السطام، ضمن نص للكاتب بلال شحادات، وإخراج رامي حنا، وإنتاج شركة الصباح إخوان.
منذ ظهورها الأول، بدت “سماهر” شخصية بعيدة عن النمطية؛ امرأة تحمل تناقضاتها بوضوح: ضعيفة أمام سلطة الأب والعائلة، قوية ومسيطرة في مساحتها المهنية، ومترددة حين يلامس الحب هشاشتها الداخلية.
هذا التوازن بين الانكسار والقوة منح الشخصية عمقًا خاصًا، وجعل لحظة الاعتراف العلني بالحب تبدو تتويجًا لمسار نفسي معقّد، لا مجرد مشهد عاطفي عابر.
 

الكشف عن هوية “توو ليت” ونقابة الموسيقيين تحسم الجدل
08:17

الكشف عن هوية “توو ليت” ونقابة الموسيقيين تحسم الجدل

بعد فترة طويلة من الغموض والتكهنات التي أحاطت بشخصية المغني المقنّع “توو ليت”، خرج الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر، ليضع حدًا للتساؤلات التي شغلت الجمهور على مدار عامين.

08:17

الكشف عن هوية “توو ليت” ونقابة الموسيقيين تحسم الجدل

بعد فترة طويلة من الغموض والتكهنات التي أحاطت بشخصية المغني المقنّع “توو ليت”، خرج الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر، ليضع حدًا للتساؤلات التي شغلت الجمهور على مدار عامين.

تيم حسن يتألق في تأدية مشهد معاناته داخل سجون الأسد ويعيد الى الواجهة ذاكرة جماعية مؤلمة
04:21

تيم حسن يتألق في تأدية مشهد معاناته داخل سجون الأسد ويعيد الى الواجهة ذاكرة جماعية مؤلمة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مولانا تصاعدًا دراميًا لافتًا، تَصدَّره أداء النجم السوري تيم حسن في المشاهد التي جرت داخل سجون نظام الأسد، حيث قدّم واحدة من أكثر لحظات العمل كثافة وتأثيرًا منذ انطلاقه.

04:21

تيم حسن يتألق في تأدية مشهد معاناته داخل سجون الأسد ويعيد الى الواجهة ذاكرة جماعية مؤلمة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل مولانا تصاعدًا دراميًا لافتًا، تَصدَّره أداء النجم السوري تيم حسن في المشاهد التي جرت داخل سجون نظام الأسد، حيث قدّم واحدة من أكثر لحظات العمل كثافة وتأثيرًا منذ انطلاقه.

محمد الأحمد يعلن ارتباطه بممثلة شهيرة .. هل سيكون عريس 2026؟
04:14

محمد الأحمد يعلن ارتباطه بممثلة شهيرة .. هل سيكون عريس 2026؟

كشف النجم السوري محمد الأحمد مفاجأة من العيار الثقيل، معلناً لأول مرةعن دخوله القفص الذهبي، لينهي بذلك سنوات من التساؤلات حول حياته العاطفية.

04:14

محمد الأحمد يعلن ارتباطه بممثلة شهيرة .. هل سيكون عريس 2026؟

كشف النجم السوري محمد الأحمد مفاجأة من العيار الثقيل، معلناً لأول مرةعن دخوله القفص الذهبي، لينهي بذلك سنوات من التساؤلات حول حياته العاطفية.

الكشف عن هوية “توو ليت” ونقابة الموسيقيين تحسم الجدل
08:17
تيم حسن يتألق في تأدية مشهد معاناته داخل سجون الأسد ويعيد الى الواجهة ذاكرة جماعية مؤلمة
04:21
محمد الأحمد يعلن ارتباطه بممثلة شهيرة .. هل سيكون عريس 2026؟
04:14
إلهام شاهين تفتح قلبها وتشن هجوما على هؤلاء: ظاهرة مرضية
03:27

