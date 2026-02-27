الابن الأكبر لأنجلينا جولي وبراد بيت يتبرأ من لقب والده في أولى خطواته المهنية

ظهر اسم مادوكس
بصيغته المعدّلة في فيلم (Couture)، حيث شارك في العمل كمساعد مخرج، وقد ورد اسمه من دون لقب "بيت" ضمن المواد التعريفية التي وُزّعت على الصحفيين خلال فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (Toronto International Film Festival)، في إشارة واضحة إلى اعتماده الاسم الجديد مهنيًا.
ولا يُعتبر مادوكس الوحيد بين أبناء الثنائي
السابق الذي اتخذ خطوة مماثلة، فشقيقته زهرة (21 عاماً) كانت قد عرّفت عن نفسها من دون لقب "بيت" أيضاً خلال فعالية جامعية في كلية سبيلمان عام 2023، مما يعكس توجهاً لدى أبناء النجمين للابتعاد عن كنية والدهم في حياتهم العامة والمهنية.