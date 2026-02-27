الابن الأكبر لأنجلينا جولي وبراد بيت يتبرأ من لقب والده في أولى خطواته المهنية

بدأ ، الابن الأكبر للنجمة والنجم ، خطوة في مسيرته المهنية ترافقت مع قرار شخصي لافت تمثّل في حذف لقب والده "بيت" من اسمه المعتمد في أعماله الفنية.

ظهر اسم بصيغته المعدّلة في فيلم (Couture)، حيث شارك في العمل كمساعد مخرج، وقد ورد اسمه من دون لقب "بيت" ضمن المواد التعريفية التي وُزّعت على الصحفيين خلال فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي (Toronto International Film Festival)، في إشارة واضحة إلى اعتماده الاسم الجديد مهنيًا.