كاريس بشار تتصدر الترند بمشهد مؤثر في "بخمس أرواح"

ومع عرض الحلقة ليلة أمس، تحوّل حضورها من أداء لافت إلى ترند اجتاحت .

المشهد الذي أشعل المنصات تمحور حول علاقتها بابنها الوحيد "جود"، حين تصل لانتزاع الطفل منها وتسليمه لوالده. .

الجمهور تفاعل بكثافة مع اللقطة المؤثرة، معتبرًا أن كاريس قدّمت واحدًا من أقوى مشاهد الموسم، إذ نجحت في نقل الانفعال من الشاشة إلى قلوب المشاهدين دون افتعال أو مبالغة. الأداء بدا عفويًا، لكنه في العمق مبني على فهم دقيق للتحوّل النفسي للشخصية، وهو ما رسّخ مكانتها كإحدى أبرز نجمات العمل.

المسلسل يقدّم حبكة غامضة ومشحونة بالتشويق، حيث تتقاطع خطوط الحب والعنف والسلطة والبحث عن الهوية ضمن إطار درامي متصاعد. ويشارك في بطولته كل من قصي خولي، عادل كرم، جوزيف بونصار، رفيق ، جنيد زين الدين، جاد ، كريستين شويري، وهو من إخراج رامي حنا,يعرض يوميا طيلة شهر رمضان المبارك عند التاسعة والنصف على شاشة الجديد.