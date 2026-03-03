عاجل
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
غارة على المبنى المهدد في حاروف
غارة على المبنى المهدد في حاروف
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من "حزب الله" أطلق قذيفة مضادة للدروع نحو قواتنا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من "حزب الله" أطلق قذيفة مضادة للدروع نحو قواتنا
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة تجدد توسيع العدوان إلى 50 شهيدا و335 جريحا
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة تجدد توسيع العدوان إلى 50 شهيدا و335 جريحا
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة قانا
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة قانا
aljadeed-breaking-news
4 آب "الحقيقة الضائعة"
ردة فعل محمد صلاح بعد انتشار فيديو رقص ابنتيه يشعل الجدل
ردة فعل محمد صلاح بعد انتشار فيديو رقص ابنتيه يشعل الجدل
ردة فعل محمد صلاح بعد انتشار فيديو رقص ابنتيه يشعل الجدل

فن

2026-03-03 | 08:21
ردة فعل محمد صلاح بعد انتشار فيديو رقص ابنتيه يشعل الجدل
Aljadeed
ردة فعل محمد صلاح بعد انتشار فيديو رقص ابنتيه يشعل الجدل

تصدّر اسم محمد صلاح مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة ليس بسبب أهدافه مع ليفربول، بل بعد انتشار فيديو لابنتيه مكة وكيان وهما تؤديان حركات راقصة على أنغام إحدى الأغنيات الشعبية المصرية برفقة ابنة عمتهما رباب صلاح.

المقطع الذي تم تداوله بكثافة عبر مختلف المنصات أظهر الأجواء العائلية المرحة، إلا أنه أثار موجة كبيرة من التعليقات المتباينة بين الإعجاب بعفويتهما والدهشة من انتشار الفيديو بهذا الشكل الواسع.

وفي أول تعليق من داخل العائلة، كشفت رباب صلاح شقيقة النجم المصري عن رد فعلها وشقيقها تجاه الفيديو المتداول، من خلال رسالة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، عبّرت فيها عن صدمتها مما شاهدته، قائلة: مش قادرة أوصف صدمتي أنا وأخويا ع الفيديو ده دول بناتنا معقولة؟ في تعليق حمل طابعاً عفوياً أثار بدوره تفاعلاً إضافياً بين المتابعين.

ويعيش محمد صلاح مع أسرته في إنجلترا منذ انضمامه إلى نادي ليفربول صيف عام 2017، حيث يحرص على الحفاظ على خصوصية عائلته بعيداً عن الأضواء قدر الإمكان، رغم الظهور المتكرر لابنتيه في مناسبات خاصة واحتفالات رسمية، سواء داخل الملاعب أو في فعاليات دعائية.

وكان آخر ظهور علني لمكة وكيان في إعلان تلفزيوني شارك فيه قائد منتخب مصر قبيل إحدى البطولات الكبرى، حيث خطفتا الأنظار بعفويتهما وحضورهما اللافت.

وبين التعليقات الطريفة والنقاشات حول خصوصية أبناء النجوم، تحوّل الفيديو إلى مادة تفاعلية واسعة، أعادت تسليط الضوء على الحياة العائلية لنجم “الريدز”، التي تبقى دائماً محل اهتمام جمهوره داخل مصر وخارجها.

