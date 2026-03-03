ردة فعل محمد صلاح بعد انتشار فيديو رقص ابنتيه يشعل الجدل

المقطع الذي تم تداوله بكثافة عبر مختلف المنصات أظهر الأجواء العائلية المرحة، إلا أنه أثار موجة كبيرة من التعليقات المتباينة بين الإعجاب بعفويتهما والدهشة من انتشار الفيديو بهذا الشكل الواسع.

وفي أول تعليق من داخل العائلة، كشفت رباب صلاح شقيقة النجم المصري عن رد فعلها وشقيقها تجاه الفيديو المتداول، من خلال رسالة عبر حسابها الرسمي على ، عبّرت فيها عن صدمتها مما شاهدته، قائلة: مش قادرة أوصف صدمتي أنا وأخويا ع الفيديو ده دول بناتنا معقولة؟ في تعليق حمل طابعاً عفوياً أثار بدوره تفاعلاً إضافياً بين المتابعين.

بنات بعد ما عاشو حياتهم كلها في انجلترا: pic.twitter.com/Tv429Qv3B4 — Habiba (@HabibaS97048009) March 2, 2026

ويعيش صلاح مع أسرته في إنجلترا منذ انضمامه إلى نادي صيف عام 2017، حيث يحرص على الحفاظ على خصوصية عائلته بعيداً عن الأضواء قدر الإمكان، رغم الظهور المتكرر لابنتيه في مناسبات خاصة واحتفالات رسمية، سواء داخل الملاعب أو في فعاليات دعائية.

وكان آخر ظهور علني لمكة وكيان في إعلان تلفزيوني شارك فيه قائد منتخب مصر قبيل إحدى البطولات الكبرى، حيث خطفتا الأنظار بعفويتهما وحضورهما اللافت.

وبين التعليقات الطريفة والنقاشات حول خصوصية أبناء النجوم، تحوّل الفيديو إلى مادة تفاعلية ، أعادت تسليط الضوء على الحياة العائلية لنجم “الريدز”، التي تبقى دائماً محل اهتمام جمهوره داخل مصر وخارجها.