روان بن حسين نوال الزغبي ويسرا برسائل مؤثرة تضامنا مع دول الخليج

الممثلة الكويتية إلهام الفضالة لخصت هذا الوجع بحديث عفوي وصادم، واصفةً الحالة النفسية للمواطنين بأنها وصلت إلى حد "النوم على تشهد" مخافة وقوع مكروه في أي لحظة، مؤكدة أن الوضع الميداني صعب للغاية رغم الثقة في السيطرة العسكرية، داعية إلى التمسك بالأمان كأولوية تسبق كل تفاصيل الحياة.

ولم يخلُ المشهد من الردود الحازمة، حيث وقفت الفنانة البحرينية شيماء سبت سداً منيعاً أمام الصفحات التي تروج للأخبار السيئة وبث الرعب، وردت بتغريدات نارية وقاسية قائلة: "احترقت مصارينكم وقلبكم على كل عزيز عليكم"، تعبيراً عن غضبها تجاه كل من يحاول النيل من استقرار البحرين والخليج. وفي سياق القلق الوطني، رفعت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي أكف التضرع بالدعاء للكويت بأن يحفظها بعينه التي لا تنام، ويجعلها دار عز واستقرار، مؤكدة أن السكينة هي المطلب الأول لمواجهة البلاء.

هذا التضامن الخليجي تجلى بوضوح في كلمات الفاشينستا روان بن حسين التي شملت في دعائها الخريطة الخليجية بأكملها من حدود الكويت إلى شواطئ الإمارات والسعودية وقطر وعمان والبحرين، مؤكدة أن المصير واحد. ولم يقتصر التآزر على أبناء الخليج، بل امتدت جسور المحبة من النجمة نوال الزغبي التي تمنت الحماية للكويت والدول كافة، بينما وجهت النجمة المصرية يسرا رسالة وجدانية عميقة لأهالي الوطن ، داعية الله أن يبدل خوفهم أمناً وحزنهم فرجاً، ليرسم النجوم معاً لوحة تكاتف إنسانية في وجه آلة الحرب.