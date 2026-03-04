نهى نبيل تعبر عن قلقها من الأحداث الراهنة وتوجه رسالة مؤثرة للإمارات

أعربت الفاشنيستا نهى نبيل عن قلقها العميق إزاء تطورات الأوضاع في منطقة ، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمها في الوقت الحالي هو بُعد أبنائها عنها وتواجدهم خارج البلاد في ظل الظروف الراهنة.



وفي تصريحات مؤثرة، قالت نهى نبيل إن انشغالها الدائم نابع من خوفها كأم قبل أي شيء آخر، مضيفة: «كان بالي مشغول لأن العيال بعاد عني»، في إشارة إلى القلق التي تعيشها بسبب المسافة التي تفصلها عنهم. وأوضحت أن الشعور بعدم القدرة على التواجد إلى جانب أبنائها في أوقات التوتر يزيد من صعوبة الموقف عليها نفسيًا.



ووجهت نبيل رسالة شكر خاصة إلى شعب ، معبرة عن امتنانها لما وصفته بكرم الاستقبال واحتواء أهلها، قائلة: «شكراً لأهل يلي فتحوا قلوبهم وبيوتهم»، معتبرة أن هذا الدعم الإنساني خفف عنها كثيرًا من القلق.



واختتمت حديثها بالدعاء قائلة: « تزول الغمّة ويعم الأمن والأمان»، في رسالة أمل تعكس رغبتها في استقرار الأوضاع ولمّ الشمل قريبًا.