محمد شاكر يطل من على سرير المستشفى وهذا ما كشفه عن وضعه الصحي

وفي التفاصيل، نشر عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي في فيديو له من داخل المستشفى وهو على سرير العلاج، حيث تحدث عن حالته الصحية قائلاً: “صرلي حرارة 40 لأربعة أيام وصاير مثل الشبح”.الفيديوهذه الكلمات القليلة كانت كفيلة بإثارة من القلق والاهتمام بين متابعيه، خاصة أن ارتفاع الحرارة إلى هذا المستوى ولمدة عدة أيام قد يشير إلى وعكة صحية حادة تحتاج إلى متابعة طبية دقيقة.وسرعان ما تداول عدد كبير من رواد الفيديو والتصريح، معبرين عن قلقهم على صحة الفنان الشاب، وموجهين له رسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل، وسط تساؤلات حول طبيعة الوعكة الصحية التي يعاني منها.ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة فقط من ظهوره في المستشفى، ما زاد من مخاوف الجمهور بشأن حالته الصحية، في انتظار أن يكشف شاكر أو المقربون منه مزيدًا من التفاصيل حول وضعه الصحي خلال الفترة المقبلة.