صادق الصباح يحسم الجدل: دور "شهلا" لم يُعرض على مرام علي
صادق الصباح يحسم الجدل: دور "شهلا" لم يُعرض على مرام علي
صادق الصباح يحسم الجدل: دور "شهلا" لم يُعرض على مرام علي

2026-03-14 | 07:32
صادق الصباح يحسم الجدل: دور "شهلا" لم يُعرض على مرام علي
عاد الجدل ليتصدر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي حول كواليس مسلسل "مولانا"، بعد تداول شائعات تفيد بأن دور "شهلا" الذي تقدمه الممثلة السورية نور علي عُرض في البداية على الممثلة مرام علي. إلا أن المنتج صادق الصباح خرج عن صمته ووضع حدًا لهذه التكهنات، موضحًا حقيقة ما جرى خلف الكواليس.

وفي تصريحات خاصة لـ ET بالعربي، أكد الصباح أنه فوجئ تمامًا بما تم تداوله، مشددًا على أن اسم مرام علي لم يُطرح أساسًا لأداء الدور. وقال إن الحديث عن هذا الأمر غير صحيح، موضحًا أنه منذ الحلقتين الأوليين من المسلسل كان الحديث دائمًا يدور حول نور علي لتجسيد شخصية "شهلا"، ولم يتم اقتراح اسم مرام علي في أي مرحلة من مراحل التحضير للعمل، مع تأكيده احترامه الكامل لها ولمسيرتها الفنية.

كما تطرق الصباح إلى ظاهرة الإيفيهات الخاصة بالنجم تيم حسن، والتي تحولت خلال موسم رمضان 2026 إلى ترند واسع على مواقع التواصل، موضحًا أن هذا الأمر جزء طبيعي من نجاح العمل الدرامي. وأشار إلى أن الدراما لا بد أن تحمل رسالة هادفة، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى عناصر التشويق والتسلية التي تجذب الجمهور وتخلق حالة تفاعل واسعة.

وردّ الصباح أيضًا على الانتقادات التي طالت طريقة نطق بعض الكلمات في العمل، خصوصًا الجدل الذي أثير حول تغيير حرف الجيم وظهور اسم "تيم" كترند متداول بين الجمهور. وقال مازحًا إن من ينتقدون الظاهرة يمكنهم محاولة صنع ترند مماثل إن استطاعوا، مضيفًا أنه ربما يتم لاحقًا حذف حرف الجيم من القاموس.

وأكد أن انتشار هذه التفاصيل على مواقع التواصل يعكس في الواقع حجم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها أعمال تيم حسن، مشيرًا إلى أن مسلسل "مولانا" يحقق نتائج مشاهدة مميزة ويتصدر مراتب متقدمة على مستوى العالم، حيث يُصنف ضمن المراتب الثلاث الأولى على اقل تقدير.

كما أثنى الصباح على فريق العمل، وعلى المخرج سامر البرقاوي، مشيرًا إلى أن نجاح المسلسل لم يكن صدفة بل نتيجة جهد ورؤية فنية واضحة. وأضاف أن العمل يمثل محطة مهمة في مسيرة شركة الصباح للإنتاج.

ويُذكر أن الجدل بدأ بعد ظهور مرام علي في برنامج "السلم والثعبان"، حيث تحدثت عن إمكانية رفض بعض العروض الفنية، في إشارة إلى عرض سابق للمشاركة مع تيم حسن في أحد أجزاء مسلسل "الهيبة". إلا أن بعض الصفحات على مواقع التواصل فسّرت حديثها على أنه مرتبط بمسلسل "مولانا"، ما أدى إلى انتشار التكهنات حول دور "شهلا".

 

دور محمد سامي ومي عمر في عودة شيماء سيف إلى محمد كارتر
دور محمد سامي ومي عمر في عودة شيماء سيف إلى محمد كارتر

عادت الفنانة المصرية شيماء سيف وزوجها المنتج الفني محمد كارتر إلى بعضهما البعض، بعد فترة انفصال استمرت عدة أشهر، في خطوة فاجأت الجمهور وأعادت علاقتهما إلى إطارها الرسمي من جديد.

عاد الجدل حول العلاقة بين ميغان ماركل والعائلة المالكة البريطانية إلى الواجهة مجددًا، بعد ما كشفه الكاتب البريطاني توم باور في كتابه الجديد المثير للجدل، والذي تطرق فيه إلى كواليس التوترات التي شهدتها العائلة بعد زواج الأمير هاري وميغان ماركل عام 2018.

أخلت نيابة الشيخ زايد سبيل شقيق الفنانة رنا رئيس، ويدعى بالأحرف الأولى "ع.ع.ر"، وهو طالب في الأكاديمية البحرية، وذلك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية، بعد يومين من إلقاء القبض عليه في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

