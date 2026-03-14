صادق الصباح يحسم الجدل: دور "شهلا" لم يُعرض على مرام علي

وفي تصريحات خاصة لـ ET بالعربي، أكد الصباح أنه فوجئ تمامًا بما تم تداوله، مشددًا على أن اسم لم يُطرح أساسًا لأداء الدور. وقال إن الحديث عن هذا الأمر غير صحيح، موضحًا أنه منذ الحلقتين الأوليين من المسلسل كان الحديث دائمًا يدور حول نور علي لتجسيد شخصية "شهلا"، ولم يتم اقتراح اسم مرام علي في أي مرحلة من مراحل للعمل، مع تأكيده احترامه الكامل لها ولمسيرتها الفنية.

كما تطرق الصباح إلى ظاهرة الإيفيهات الخاصة بالنجم تيم حسن، والتي تحولت خلال موسم رمضان 2026 إلى ترند واسع على مواقع التواصل، موضحًا أن هذا الأمر جزء طبيعي من نجاح العمل الدرامي. وأشار إلى أن الدراما لا بد أن تحمل رسالة هادفة، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى عناصر التشويق والتسلية التي تجذب الجمهور وتخلق تفاعل .

وردّ الصباح أيضًا على الانتقادات التي طالت طريقة نطق بعض الكلمات في العمل، خصوصًا الجدل الذي أثير حول تغيير حرف الجيم وظهور اسم "تيم" كترند متداول بين الجمهور. وقال مازحًا إن من ينتقدون الظاهرة يمكنهم محاولة صنع ترند مماثل إن استطاعوا، مضيفًا أنه ربما يتم لاحقًا حذف حرف الجيم من القاموس.

وأكد أن انتشار هذه التفاصيل على مواقع التواصل يعكس في الواقع حجم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها أعمال تيم حسن، مشيرًا إلى أن مسلسل " " يحقق نتائج مشاهدة مميزة ويتصدر مراتب متقدمة على مستوى ، حيث يُصنف ضمن المراتب الثلاث الأولى على اقل تقدير.

كما أثنى الصباح على فريق العمل، وعلى المخرج سامر البرقاوي، مشيرًا إلى أن نجاح المسلسل لم يكن صدفة بل نتيجة جهد ورؤية فنية واضحة. وأضاف أن العمل يمثل محطة مهمة في مسيرة شركة الصباح للإنتاج.

ويُذكر أن الجدل بدأ بعد ظهور مرام علي في برنامج "السلم والثعبان"، حيث تحدثت عن إمكانية رفض بعض العروض الفنية، في إشارة إلى عرض سابق للمشاركة مع تيم حسن في أحد أجزاء مسلسل "الهيبة". إلا أن بعض الصفحات على مواقع التواصل فسّرت حديثها على أنه مرتبط بمسلسل "مولانا"، ما أدى إلى انتشار التكهنات حول دور "شهلا".