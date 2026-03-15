بلاغ رسمي من أحمد حلمي ضد مدير منزله بتهمة النصب

وبحسب ما ورد في البلاغ، أوضح أنه تعرّف على المتهم خلال فترة وجوده في إحدى ، حيث كان يمر الأخير بضائقة مالية كبيرة. وأشار الفنان إلى أنه حينها إلى مساعدته وسداد ديونه التي بلغت نحو 600 ألف جنيه ، قبل أن يقرر لاحقاً استقدامه للعمل معه وتعيينه مديراً لمنزله.

وأضاف حلمي أن العلاقة بينهما سارت بشكل طبيعي في البداية، قبل أن يكتشف لاحقاً وجود مخالفات مالية تتعلق بتقديم فواتير مزورة مقابل خدمات لم تُقدَّم في الواقع، الأمر الذي أدى إلى حصول المتهم على مبالغ مالية من دون وجه حق.

كما أشار البلاغ إلى أن المتهم حاول إقناع السائق الخاص بالفنان بالمشاركة في هذا الأسلوب من خلال تقديم فواتير وهمية للحصول على أموال إضافية.

وقد باشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات القضية.