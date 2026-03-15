أوبرا وينفري ترد على السخرية من مشيتها في أسبوع الموضة

وجاء رد وينفري خلال تسجيل حلقة من برنامج The Oprah Podcast، حيث تحدثت عن الفيديو الذي أظهرها برفقة كينغ أثناء توجههما إلى عرض أزياء دار Chloé ضمن فعاليات Fashion Week، بعدما لفتت طريقة سيرهما البطيئة انتباه عدد من المتابعين الذين علق بعضهم بسخرية على الأمر.

وأوضحت وينفري أن بعض التعليقات أشارت إلى أنهما بدتا وكأنهما في سن التسعين، مؤكدة أن السبب الحقيقي وراء بطء المشي كان مختلفاً تماماً. وأشارت إلى أنها كانت ترتدي نظارات شمسية غير طبية خلال ، ما جعل رؤيتها غير واضحة أثناء السير.

وأضافت أن الأمر انعكس على طريقة مشيها، موضحة أنها اعتادت عادةً ارتداء نظارات طبية أو عدسات لاصقة، لكن النظارات التي وضعتها خلال لم تكن مناسبة للرؤية.

كما كشفت وينفري أن صديقتها غايل كينغ كانت تعاني في الوقت نفسه من إصابة في قدمها خلال الرحلة ، إذ أخبرتها بأنها تعاني من كسر في إصبعين من قدمها، ما جعل المشي أكثر صعوبة بالنسبة لها.

ورغم الجدل الذي أثاره الفيديو، تعاملت وينفري مع الموقف بروح مرحة، مؤكدة أن مشاركتهما في أسبوع الموضة في كانت تجربة ممتعة، حتى وإن لم تكن رؤيتها واضحة أثناء السير.