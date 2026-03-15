أوبرا وينفري ترد على السخرية من مشيتها في أسبوع الموضة

وجاء رد وينفري خلال تسجيل حلقة من برنامج The Oprah Podcast، حيث تحدثت عن الفيديو الذي أظهرها برفقة كينغ أثناء توجههما إلى عرض أزياء دار Chloé ضمن فعاليات paris Fashion Week، بعدما لفتت طريقة سيرهما البطيئة انتباه عدد من المتابعين الذين علق بعضهم بسخرية على الأمر.
وأوضحت وينفري أن بعض التعليقات أشارت إلى أنهما بدتا وكأنهما في سن التسعين، مؤكدة أن السبب الحقيقي وراء بطء المشي كان مختلفاً تماماً. وأشارت إلى أنها كانت ترتدي نظارات شمسية غير طبية خلال الحدث، ما جعل رؤيتها غير واضحة أثناء السير.
وأضافت أن الأمر انعكس على طريقة مشيها، موضحة أنها اعتادت عادةً ارتداء نظارات طبية أو عدسات لاصقة، لكن النظارات التي وضعتها خلال العرض لم تكن مناسبة للرؤية.
كما كشفت وينفري أن صديقتها غايل كينغ كانت تعاني في الوقت نفسه من إصابة في قدمها خلال الرحلة إلى باريس، إذ أخبرتها بأنها تعاني من كسر في إصبعين من قدمها، ما جعل المشي أكثر صعوبة بالنسبة لها.
ورغم الجدل الذي أثاره الفيديو، تعاملت أوبرا وينفري مع الموقف بروح مرحة، مؤكدة أن مشاركتهما في أسبوع الموضة في باريس كانت تجربة ممتعة، حتى وإن لم تكن رؤيتها واضحة أثناء السير.
كشف الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن تحسن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى للمرة الثانية خلال الفترة الأخيرة، مطمئناً جمهوره إلى تطورات وضعه الصحي.
تصدر اسم الفنان المصري محمود حجازي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنح أول أكتوبر يقضي بحبسه ستة أشهر مع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء على زوجته رنا طارق.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آخر ما كتبه الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، وذلك بعد انتشار خبر وفاته، حيث اعتبر كثيرون أن كلماته حملت طابع الوداع الأخير.