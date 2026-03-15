بعد رحلة علاجية في فرنسا.. تطورات جديدة في صحة هاني شاكر

وكشف مدير أعمال الفنان في تصريحات لوسائل إعلام أن بات في أفضل مقارنة بالفترة السابقة، موضحاً أن حالته الصحية تطورت بشكل إيجابي بعد خضوعه للرعاية الطبية اللازمة وإجراء عدد من الفحوصات للاطمئنان على وضعه الصحي.

وأضاف أن الفنان يستجيب بشكل جيد للعلاج الذي يتلقاه حالياً، مشيراً إلى أن من المتوقع عودته إلى مصر خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد الانتهاء من البرنامج الطبي المخصص لمتابعة حالته.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق تفاصيل الحالة الصحية للفنان، حيث أوضح نقيب الموسيقيين مصطفى كامل في بيان رسمي أن حالة هاني شاكر شهدت تحسناً واضحاً بفضل المتابعة الطبية الدقيقة التي يخضع لها.

وأشار مصطفى كامل إلى أن سفر الفنان إلى جاء بناءً على توصيات الأطباء، بهدف إجراء فحوصات طبية شاملة للاطمئنان على حالته واستكمال خطة العلاج والمتابعة الطبية.

ويعد هاني شاكر من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم ، حيث قدم خلال مسيرته الفنية الممتدة لسنوات طويلة عدداً كبيراً من الأغاني التي حققت انتشاراً واسعاً، كما شغل سابقاً منصب نقيب المهن الموسيقية قبل أن يتولى الفنان مصطفى كامل هذا المنصب لاحقاً.