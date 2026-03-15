هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الامنية طلبت من الحكومة الموافقة على استدعاء 450 الف جندي احتياط من أجل استمرار الحرب وهو رقم قياسي
هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الامنية طلبت من الحكومة الموافقة على استدعاء 450 الف جندي احتياط من أجل استمرار الحرب وهو رقم قياسي
حزب الله: إستهدفنا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ملعب الخيام بصلية صاروخيّة
حزب الله: إستهدفنا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ملعب الخيام بصلية صاروخيّة
وفاة الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان وخديجة بن قنة تنعيه
وفاة الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان وخديجة بن قنة تنعيه
وفاة الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان وخديجة بن قنة تنعيه

فن

2026-03-15 | 06:13
وفاة الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان وخديجة بن قنة تنعيه
وفاة الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان وخديجة بن قنة تنعيه

تداولت منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم أنباء عن وفاة الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والحزن بين المتابعين والإعلاميين في العالم العربي، نظراً لمكانته البارزة في المجال الإعلامي ومسيرته الطويلة في تقديم الأخبار والبرامج السياسية.

ونعت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة زميلها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت رسالة مؤثرة قالت فيها: “وداعاً أبا مراد.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، في إشارة إلى العلاقة المهنية والإنسانية التي جمعت بينهما على مدار سنوات العمل في الحقل الإعلامي.

ويُعد جمال ريان من أبرز الإعلاميين العرب الذين ارتبط اسمهم بشاشة قناة الجزيرة منذ انطلاقتها عام 1996، حيث كان أول مذيع يظهر على شاشة القناة عند بدء بثها، ليصبح لاحقاً واحداً من أبرز الوجوه الإخبارية فيها، مقدماً نشرات الأخبار والبرامج السياسية التحليلية التي تابعها ملايين المشاهدين في العالم العربي.

وُلد جمال ريان عام 1953 في مدينة طولكرم الفلسطينية، قبل أن تنتقل عائلته إلى الأردن بعد حرب عام 1967، حيث أكمل تعليمه هناك وبدأ مسيرته المهنية في الإعلام. وانطلق ريان في بداياته عبر العمل في التلفزيون والإذاعة الأردنية، حيث اكتسب خبرته الأولى في تقديم الأخبار والبرامج الإعلامية.

لاحقاً، توسعت تجربته المهنية خارج المنطقة العربية، إذ عمل في هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية عام 1979، ثم انتقل للعمل في تلفزيون أبوظبي، حيث قدم عدداً من البرامج السياسية البارزة من بينها برنامج “العالم هذا المساء”، الذي تناول أبرز القضايا السياسية في المنطقة والعالم.

وفي عام 1994، التحق جمال ريان بهيئة الإذاعة البريطانية BBC، ما شكل محطة مهمة في مسيرته الإعلامية، قبل أن ينضم بعد ذلك إلى قناة الجزيرة مع انطلاقها عام 1996، ليصبح واحداً من أعمدة القناة وأحد أبرز مذيعي نشراتها الإخبارية.

وعُرف ريان بأسلوبه الهادئ والمتزن في تقديم الأخبار وإدارة الحوارات السياسية، حيث تمكن على مدار سنوات طويلة من كسب ثقة المشاهدين واحترام ضيوفه ومتابعيه، خصوصاً في البرامج السياسية التي تناولت ملفات حساسة في العالم العربي.

ويُعتبر جمال ريان من الرموز الإعلامية المخضرمة في شبكة الجزيرة الإعلامية، إذ ساهم في ترسيخ حضور القناة في المشهد الإعلامي العربي، وشارك في تغطية العديد من الأحداث السياسية الكبرى التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية.

وقد أعادت الأنباء المتداولة عن وفاته تسليط الضوء على مسيرته الطويلة في الإعلام، وعلى الدور الذي لعبه في تطوير العمل الإخباري التلفزيوني في العالم العربي، حيث ترك بصمة واضحة في مجال تقديم الأخبار والتحليل السياسي.

 

 

بعد دخوله المستشفى مجدداً.. محمد شاكر يكشف تطورات حالته الصحية
بعد دخوله المستشفى مجدداً.. محمد شاكر يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن تحسن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى للمرة الثانية خلال الفترة الأخيرة، مطمئناً جمهوره إلى تطورات وضعه الصحي.

10:40

بعد دخوله المستشفى مجدداً.. محمد شاكر يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن تحسن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى للمرة الثانية خلال الفترة الأخيرة، مطمئناً جمهوره إلى تطورات وضعه الصحي.

حبس الفنان محمود حجازي 6 أشهر في قضية الاعتداء على زوجته
حبس الفنان محمود حجازي 6 أشهر في قضية الاعتداء على زوجته

تصدر اسم الفنان المصري محمود حجازي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنح أول أكتوبر يقضي بحبسه ستة أشهر مع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء على زوجته رنا طارق.

حبس الفنان محمود حجازي 6 أشهر في قضية الاعتداء على زوجته

تصدر اسم الفنان المصري محمود حجازي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنح أول أكتوبر يقضي بحبسه ستة أشهر مع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء على زوجته رنا طارق.

رسالة وداع من مذيع الجزيرة جمال ريان قبل وفاته تهز المشاعر
رسالة وداع من مذيع الجزيرة جمال ريان قبل وفاته تهز المشاعر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آخر ما كتبه الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، وذلك بعد انتشار خبر وفاته، حيث اعتبر كثيرون أن كلماته حملت طابع الوداع الأخير.

رسالة وداع من مذيع الجزيرة جمال ريان قبل وفاته تهز المشاعر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آخر ما كتبه الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، وذلك بعد انتشار خبر وفاته، حيث اعتبر كثيرون أن كلماته حملت طابع الوداع الأخير.

