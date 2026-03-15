وفاة الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان وخديجة بن قنة تنعيه

ونعت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة زميلها عبر حساباتها على ، حيث كتبت رسالة مؤثرة قالت فيها: “وداعاً أبا مراد.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، في إشارة إلى العلاقة المهنية والإنسانية التي جمعت بينهما على مدار سنوات العمل في الحقل الإعلامي.

ويُعد جمال ريان من أبرز الإعلاميين العرب الذين ارتبط اسمهم بشاشة الجزيرة منذ انطلاقتها عام 1996، حيث كان أول مذيع يظهر على شاشة القناة عند بدء بثها، ليصبح لاحقاً واحداً من أبرز الوجوه الإخبارية فيها، مقدماً نشرات والبرامج السياسية التحليلية التي تابعها ملايين المشاهدين في .

وُلد جمال ريان عام 1953 في مدينة طولكرم الفلسطينية، قبل أن تنتقل عائلته إلى الأردن بعد حرب عام 1967، حيث أكمل تعليمه هناك وبدأ مسيرته المهنية في الإعلام. وانطلق ريان في بداياته عبر العمل في التلفزيون والإذاعة الأردنية، حيث اكتسب خبرته الأولى في تقديم الأخبار والبرامج الإعلامية.

لاحقاً، توسعت تجربته المهنية خارج المنطقة ، إذ عمل في هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية عام 1979، ثم انتقل للعمل في تلفزيون أبوظبي، حيث قدم عدداً من البرامج السياسية البارزة من بينها برنامج “العالم هذا المساء”، الذي تناول أبرز السياسية في المنطقة والعالم.

وفي عام 1994، التحق جمال ريان بهيئة الإذاعة البريطانية BBC، ما شكل محطة مهمة في مسيرته الإعلامية، قبل أن ينضم بعد ذلك إلى قناة الجزيرة مع انطلاقها عام 1996، ليصبح واحداً من أعمدة القناة وأحد أبرز مذيعي نشراتها الإخبارية.

وعُرف ريان بأسلوبه الهادئ والمتزن في تقديم الأخبار وإدارة الحوارات السياسية، حيث تمكن على مدار سنوات طويلة من كسب ثقة المشاهدين واحترام ضيوفه ومتابعيه، خصوصاً في البرامج السياسية التي تناولت ملفات حساسة في العالم العربي.

ويُعتبر جمال ريان من الرموز الإعلامية المخضرمة في شبكة الجزيرة الإعلامية، إذ ساهم في ترسيخ حضور القناة في المشهد الإعلامي العربي، وشارك في تغطية العديد من الأحداث السياسية الكبرى التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية.

وقد أعادت الأنباء المتداولة عن وفاته تسليط الضوء على مسيرته الطويلة في الإعلام، وعلى الدور الذي لعبه في تطوير العمل الإخباري التلفزيوني في العالم العربي، حيث ترك بصمة واضحة في مجال تقديم الأخبار والتحليل السياسي.